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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 21:50

  valya написав:
  Кочевник написав:Є термінали для поповнення готівкою.

Цікаво які? Пробовали?

https://kredobank.com.ua/private/inshe/terminaly-samoobslugovuvannya
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 23:01

  Bosstone написав:
  valya написав:
  Кочевник написав:Є термінали для поповнення готівкою.

Цікаво які? Пробовали?

https://kredobank.com.ua/private/inshe/terminaly-samoobslugovuvannya


а депозитная карта в них без комиссий пополняется?
uaprofi
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Повідомлень: 5026
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 23:36

Re: Кредобанк

Що то за карта така?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:40

  Кочевник написав:Що то за карта така?


обычная для депозита
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 27a649.pdf

у кредо специфическая метода пересечения тарифов и вообще

но когда разберешься - все довольного логично,
сами девки в отделениях тоже не разбираются ))) в редких - типа Вип и Элит
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:46

  uaprofi написав:
а депозитная карта в них без комиссий пополняется?


проще потестировать чем найти в тарифах,
я кстати и не знаю - терминалы идут как готивкове поповнення или безготивкове

но в целом впечатление что вход всегда бесплатен, а вот выход уже варьируется
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 05:40

Ведроїд:
А що нового цього разу?
Те, про що ви нас просили:
- перегляд та копіювання номера картки
- перегляд CVV картки
klug
 
Повідомлень: 6321
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:33

а для огризків коли
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:59

  greenozon написав:а для огризків коли

Теж вчора вийшло оновлення.
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:31

Re: Кредобанк

Як у банку справи з готівкою якщо знімати, в нормальній якості, нового зразка, старого?
Прораб
 
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