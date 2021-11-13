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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лис, 2021 11:11
Так, є термінали у відділеннях, але нажаль у вихідні вони зачинені і немає доступу до терміналів
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valya
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Додано: Нед 14 лис, 2021 11:13
Була інфа, що по Правильній карті витрати в місяць зарахуються тільки з 1 по 20 число. Чи дійсно так? Чому таке обрізання
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valya
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- Подякували: 101 раз.
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