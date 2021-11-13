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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 254255256257

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:11

  Bosstone написав:
  valya написав:
  Кочевник написав:Є термінали для поповнення готівкою.

Цікаво які? Пробовали?

https://kredobank.com.ua/private/inshe/terminaly-samoobslugovuvannya

Так, є термінали у відділеннях, але нажаль у вихідні вони зачинені і немає доступу до терміналів
valya
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:13

Re: Кредобанк

Була інфа, що по Правильній карті витрати в місяць зарахуються тільки з 1 по 20 число. Чи дійсно так? Чому таке обрізання
valya
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  #<1 ... 254255256257
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