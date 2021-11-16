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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 254255256257

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:11

  Bosstone написав:
  valya написав:
  Кочевник написав:Є термінали для поповнення готівкою.

Цікаво які? Пробовали?

https://kredobank.com.ua/private/inshe/terminaly-samoobslugovuvannya

Так, є термінали у відділеннях, але нажаль у вихідні вони зачинені і немає доступу до терміналів
valya
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:13

Re: Кредобанк

Була інфа, що по Правильній карті витрати в місяць зарахуються тільки з 1 по 20 число. Чи дійсно так? Чому таке обрізання
valya
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:10

  valya написав:Була інфа, що по Правильній карті витрати в місяць зарахуються тільки з 1 по 20 число. Чи дійсно так? Чому таке обрізання


если не ошибаюсь, сам представитель отписывался что "типа так"

думаю, связано с отсутствием чудес: выше я и коллеги обсуждали, по дате проводки или дате операции считает акцию - сошлись, что по дате операции, то есть мгновенно прям
но чудес не бывает - такой механизм сложнее и ресурснозатратнее чем по проводке - поэтому прогеры добавили себе 10 дней для наверняка, а у пересичного эти 10 дней отняли
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:25

  valya написав:Була інфа, що по Правильній карті витрати в місяць зарахуються тільки з 1 по 20 число. Чи дійсно так? Чому таке обрізання


Не так. Ось відповідь офпреда:

щодо отримання бонусу у 1000 грн
Добрий день! Якщо ви відкриваєте картку до 15 числа поточного місяця, то перший місяць розрахункового періоду завершується останнього числа цього ж місяця, тобто якщо ви відкрили картку 01 жовтня, то перший місяць завершується 31 жовтня. В перші двадцять днів вкладатись не потрібно. Якщо підкажете, коли ви телефонували на інфолінію, ми спробуємо з'ясувати ситуацію з дезінформуванням з боку наших співробітників.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:23

  valya написав:
  Bosstone написав:
  valya написав:Цікаво які? Пробовали?

https://kredobank.com.ua/private/inshe/terminaly-samoobslugovuvannya

Так, є термінали у відділеннях, але нажаль у вихідні вони зачинені і немає доступу до терміналів

Чиркаєте картою і двері вам відчиняються. Поповнюю картку налом зазвичай у вихідні.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:55

Кочевник
У тому то і справа. Це в мене єдиний банк у якого немає доступу до терміналу у вихидні
valya
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:42

  AlexTk написав:
  valya написав:Була інфа, що по Правильній карті витрати в місяць зарахуються тільки з 1 по 20 число. Чи дійсно так? Чому таке обрізання


Не так. Ось відповідь офпреда:

щодо отримання бонусу у 1000 грн
Добрий день! Якщо ви відкриваєте картку до 15 числа поточного місяця, то перший місяць розрахункового періоду завершується останнього числа цього ж місяця, тобто якщо ви відкрили картку 01 жовтня, то перший місяць завершується 31 жовтня. В перші двадцять днів вкладатись не потрібно. Якщо підкажете, коли ви телефонували на інфолінію, ми спробуємо з'ясувати ситуацію з дезінформуванням з боку наших співробітників.

Сегодня потратил некоторое количество времени и помучал теплую линию.
Да, сказали дословно то же, что написал AlexTk
Срок выполнения - по последний день месяца включительно (в ноябре - по 30.11).
Т.е. насчет 20-го числа - действительно была ошибка со стороны озвучившего сотрудника банка.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:47

  Ferlakur написав:Из приложения номер карты никак не скопировать?
Добрий день! Номер картки віднедавна можна скопіювати в онлайн-банкінгу. Для цього перейдіть на потрібну картку та зажміть зображення з номером. Номер автоматично скопіюється до буфера обміну.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:53

Правильная в Бильше

Коллеги а у кого-нибудь есть успешный кейс, когда правильная в Бильше сначала светилась как серебро, а потом стала приносить золото? Если есть - как этого добились - куда звонили, писали и т.п. Просто смотрю на эти сиротливые 2 серебряных бала и чешутся руки кого-то позаколебывать, но не пойму с кого начать - бильше или кредо?
Спасибо за подсказку
Flamingo
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