valya написав:Була інфа, що по Правильній карті витрати в місяць зарахуються тільки з 1 по 20 число. Чи дійсно так? Чому таке обрізання
если не ошибаюсь, сам представитель отписывался что "типа так"
думаю, связано с отсутствием чудес: выше я и коллеги обсуждали, по дате проводки или дате операции считает акцию - сошлись, что по дате операции, то есть мгновенно прям но чудес не бывает - такой механизм сложнее и ресурснозатратнее чем по проводке - поэтому прогеры добавили себе 10 дней для наверняка, а у пересичного эти 10 дней отняли
valya написав:Була інфа, що по Правильній карті витрати в місяць зарахуються тільки з 1 по 20 число. Чи дійсно так? Чому таке обрізання
Не так. Ось відповідь офпреда:
щодо отримання бонусу у 1000 грн Добрий день! Якщо ви відкриваєте картку до 15 числа поточного місяця, то перший місяць розрахункового періоду завершується останнього числа цього ж місяця, тобто якщо ви відкрили картку 01 жовтня, то перший місяць завершується 31 жовтня. В перші двадцять днів вкладатись не потрібно. Якщо підкажете, коли ви телефонували на інфолінію, ми спробуємо з'ясувати ситуацію з дезінформуванням з боку наших співробітників.
valya написав:Була інфа, що по Правильній карті витрати в місяць зарахуються тільки з 1 по 20 число. Чи дійсно так? Чому таке обрізання
Не так. Ось відповідь офпреда:
щодо отримання бонусу у 1000 грн Добрий день! Якщо ви відкриваєте картку до 15 числа поточного місяця, то перший місяць розрахункового періоду завершується останнього числа цього ж місяця, тобто якщо ви відкрили картку 01 жовтня, то перший місяць завершується 31 жовтня. В перші двадцять днів вкладатись не потрібно. Якщо підкажете, коли ви телефонували на інфолінію, ми спробуємо з'ясувати ситуацію з дезінформуванням з боку наших співробітників.
Сегодня потратил некоторое количество времени и помучал теплую линию. Да, сказали дословно то же, что написал AlexTk Срок выполнения - по последний день месяца включительно (в ноябре - по 30.11). Т.е. насчет 20-го числа - действительно была ошибка со стороны озвучившего сотрудника банка.
Коллеги а у кого-нибудь есть успешный кейс, когда правильная в Бильше сначала светилась как серебро, а потом стала приносить золото? Если есть - как этого добились - куда звонили, писали и т.п. Просто смотрю на эти сиротливые 2 серебряных бала и чешутся руки кого-то позаколебывать, но не пойму с кого начать - бильше или кредо? Спасибо за подсказку
Flamingo написав:Коллеги а у кого-нибудь есть успешный кейс, когда правильная в Бильше сначала светилась как серебро, а потом стала приносить золото? Если есть - как этого добились - куда звонили, писали и т.п. Просто смотрю на эти сиротливые 2 серебряных бала и чешутся руки кого-то позаколебывать, но не пойму с кого начать - бильше или кредо? Спасибо за подсказку
Дзвонив у Кредо. Дівчинка визнала, що дійсно непорядок і має бути золото, а не срібло. Пообіцяла створити заявку і передзвонити, коли буде відповідь. Очікую вже 3-ій тиждень...