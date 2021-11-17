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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лис, 2021 21:18
говорят дают и старым
но без вовиной 1000
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cohan
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