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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 255256257258

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:18

Re: Кредобанк

говорят дают и старым
но без вовиной 1000
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:52

  lincoln2 написав:подскажите плиз , а как-то проверить можно , кошерно ли зашли 6000 , и потрачены 3000 в этом месяце для велкам-бонуса...а то играть 3 мес , а потом узнать , что где-то или что-то пошло не так...

Добрий день!
Ми проінформуємо вас за допомогою sms-повідомлення в кінці кожного місяця виконуєте ви умови чи ні, або ж ви завжди можете зателефонувати на інформаційну лінію банку 0 800 500 850
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:53

  cohan написав:говорят дают и старым
но без вовиной 1000

Доброго дня! Бонусну 1000 гривень можна отримати у тому випадку, якщо ви були клієнтом банку та закрили свої рахунки до 1 березня 2021 року.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:57

  valya написав:Була інфа, що по Правильній карті витрати в місяць зарахуються тільки з 1 по 20 число. Чи дійсно так? Чому таке обрізання

Добрий день! Це не зовсім так. Все залежить від того коли ви відкрили Правильну картку. Якщо картка відкрита до 15 числа поточного місяця, тоді розрахунковий період починається в тому ж місяці, якщо після 15 числа - розрахунковий період починається з першого числа наступного місяця. Витрати за місяць не зараховуються з 1 по 20 число.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:01

  Flamingo написав:Коллеги а у кого-нибудь есть успешный кейс, когда правильная в Бильше сначала светилась как серебро, а потом стала приносить золото? Если есть - как этого добились - куда звонили, писали и т.п. Просто смотрю на эти сиротливые 2 серебряных бала и чешутся руки кого-то позаколебывать, но не пойму с кого начать - бильше или кредо?
Спасибо за подсказку

Добрий день! За розрахунки Правильною карткою повинні нараховуватись золоті бали у програмі Мастеркард Більше. Якщо вам за розрахунки карткою були нараховані срібні бали, зателефонуйте, будь ласка, на інформаційну лінію. Після проходження автентифікації наші працівники створять запит до відповідного підрозділу банку для з'ясування ситуації.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:03

  KVV написав:
  cohan написав:
  Ferlakur написав:Из приложения номер карты никак не скопировать?
никак

  klug написав:
А що нового цього разу?
Те, про що ви нас просили:
- перегляд та копіювання номера картки
- перегляд CVV картки

Оперативно однако! Дякуємо!

Просим ще :D
-виписку за будь-який період
-МСС операцій успішних/не успішних
-розширте перелік компаній у розділі Комунальні послуги
-дозвольте додавати картки інших банків


Добрий день! Дякуємо за відгук. Врахуємо в наступних релізах.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:08

  valya написав:Банкоматы с кэшином отсутствуют. Может добавите? И почему бы не сделать переводы через теминалы, без комиссии? Правильная карта резко добавила бы популярности!

Добрий день! Повідомте, будь ласка, в яких саме банкоматах відсутня готівка, ми перевіримо інформацію. Щодо терміналів, то поповнювати Правильну картку можна без комісії через термінали банку. Термінали інших банків можуть знімати комісію за цю послугу.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:09

  Zonenor написав:
  valya написав:Банкоматы с кэшином отсутствуют. Может добавите? И почему бы не сделать переводы через теминалы, без комиссии? Правильная карта резко добавила бы популярности!

Тут не только банкоматы с кешином отсутствуют, тут даже возможность скопировать номер карты в приложении невозможно, та и номер карты в приложении не показывается нигде. Крдеобанк как будто не хочет, чтобы их карты пополнялись :?

Добрий день! Номер картки вже можна скопіювати в онлайн-банкінгу, так само як і переглянути cvv та термін дії.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:18

  Прораб написав:
Послуга Mobinform Обов’язкова, надається безкоштовно
(SMS надсилаються за операціями на суму від 100,00 грн.)

це інформування за операціями по карті?

Дивлюсь у карті - SMS-інформування Відключено
Дивлюсь у рахунку - SMS-інформування Підключено

По факту поповнення СЕПом 100 грн. - СМС немає, оплата в інтернеті 10 грн. - СМС прийшло.
ХЗ

Шановні, у кого і де підключена послуга по факту і як працює?

Добрий день! SMS-інформування можна підключити і по карті і по рахунку, якщо у вас послуга MOB-інформ буде підключена і по карті і по рахунку, в такому випадку sms вам будуть приходити двічі. SMS дійсно надсилаються за операціями на суму від 100 грн
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:20

  Ferlakur написав:Вчера оформил Правильную, тестирую. Толкнул пумбой на неё пару грн, в списке операций по КАРТЕ отобразилось: A2C PUMB ONLINE MOB.

Потом через несколько минут в списке операций по СЧЕТУ появилось: Зарахування переказу на рахунок клієнта, ініційованого з БПК, A2C PUMB ONLINE MOB>KYIV UA...

Это значит, что операция уже проведена по счету? Если нет, то есть ли какой-то способ узнать о проводке?

Добрий день! Якщо операція відображається в онлайн-банкінгу то вона вже проведена по рахунку.
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