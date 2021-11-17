Добрий день! Номер транзакції та код авторизації можна подивитись в онлайн-банкінгу. Для цього зайдіть на вашу картку, свайпніть вліво та натисніть сформувати виписку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лис, 2021 10:29
Додано: Чет 18 лис, 2021 10:45
Добрий день! Ось тут можна ознайомитись:
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:13
Так все ж: по Правильній карті золото чи срібло нараховується?
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:19
Мені необхідно було дізнатися - МСС код операції зі своєї оплати.
Пидивитись самостійно цю інформацію немає можливості.
Як і описував ситуацію раніше, ні через письмовий запит, ні через ГЛ за кілька підходів я цю інформацію отримати не зміг. Це виявилося банківською таємницею, закритою інформацією яку не можна розголошувати співробітникам під страхом смерті та коштувало мені лише півтори години витраченого часу.
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