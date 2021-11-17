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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:29

  Прораб написав:підкажіть, код операції по карті, де можна подивитися?

Добрий день! Номер транзакції та код авторизації можна подивитись в онлайн-банкінгу. Для цього зайдіть на вашу картку, свайпніть вліво та натисніть сформувати виписку.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:45

  Кочевник написав:Де в цьому банку офіційні правила нарахування золотих балів в Більше?

Добрий день! Ось тут можна ознайомитись: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a58af.pdf
Kredobank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 94
З нами з: 22.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:13

  Kredobank написав:
  Кочевник написав:Де в цьому банку офіційні правила нарахування золотих балів в Більше?

Добрий день! Ось тут можна ознайомитись: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a58af.pdf


Так все ж: по Правильній карті золото чи срібло нараховується?
jay2004
 
Повідомлень: 3041
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:19

  Kredobank написав:
  Прораб написав:підкажіть, код операції по карті, де можна подивитися?

Добрий день! Номер транзакції та код авторизації можна подивитись в онлайн-банкінгу. Для цього зайдіть на вашу картку, свайпніть вліво та натисніть сформувати виписку.

Мені необхідно було дізнатися - МСС код операції зі своєї оплати.
Пидивитись самостійно цю інформацію немає можливості.
Як і описував ситуацію раніше, ні через письмовий запит, ні через ГЛ за кілька підходів я цю інформацію отримати не зміг. Це виявилося банківською таємницею, закритою інформацією яку не можна розголошувати співробітникам під страхом смерті та коштувало мені лише півтори години витраченого часу.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:35

  jay2004 написав:
  Kredobank написав:
  Кочевник написав:Де в цьому банку офіційні правила нарахування золотих балів в Більше?

Добрий день! Ось тут можна ознайомитись: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a58af.pdf


Так все ж: по Правильній карті золото чи срібло нараховується?

По Правильній картці нараховується золото, якщо у вас срібло, тоді телефонуйте на інформаційну лінію, будемо з'ясовувати ситуацію.
Kredobank
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Повідомлень: 94
З нами з: 22.07.16
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:18

?

1. Кто-то пользуется пакетом ELITE, как по карте MasterCard может быть Lounge Key, там же Visa ?
2. Из тарифов Правильной карты не понял, начиная с третьей валюты 100 грн. ? Снятие со счета валюты бесплатное без лимита ?
SILVER_UA
 
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  #<1 ... 256257258259
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