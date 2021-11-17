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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:29

  Прораб написав:підкажіть, код операції по карті, де можна подивитися?

Добрий день! Номер транзакції та код авторизації можна подивитись в онлайн-банкінгу. Для цього зайдіть на вашу картку, свайпніть вліво та натисніть сформувати виписку.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:45

  Кочевник написав:Де в цьому банку офіційні правила нарахування золотих балів в Більше?

Добрий день! Ось тут можна ознайомитись: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a58af.pdf
Kredobank
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Представник банку
 
Повідомлень: 94
З нами з: 22.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:13

  Kredobank написав:
  Кочевник написав:Де в цьому банку офіційні правила нарахування золотих балів в Більше?

Добрий день! Ось тут можна ознайомитись: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a58af.pdf


Так все ж: по Правильній карті золото чи срібло нараховується?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:19

  Kredobank написав:
  Прораб написав:підкажіть, код операції по карті, де можна подивитися?

Добрий день! Номер транзакції та код авторизації можна подивитись в онлайн-банкінгу. Для цього зайдіть на вашу картку, свайпніть вліво та натисніть сформувати виписку.

Мені необхідно було дізнатися - МСС код операції зі своєї оплати.
Пидивитись самостійно цю інформацію немає можливості.
Як і описував ситуацію раніше, ні через письмовий запит, ні через ГЛ за кілька підходів я цю інформацію отримати не зміг. Це виявилося банківською таємницею, закритою інформацією яку не можна розголошувати співробітникам під страхом смерті та коштувало мені лише півтори години витраченого часу.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:35

  jay2004 написав:
  Kredobank написав:
  Кочевник написав:Де в цьому банку офіційні правила нарахування золотих балів в Більше?

Добрий день! Ось тут можна ознайомитись: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a58af.pdf


Так все ж: по Правильній карті золото чи срібло нараховується?

По Правильній картці нараховується золото, якщо у вас срібло, тоді телефонуйте на інформаційну лінію, будемо з'ясовувати ситуацію.
Kredobank
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Повідомлень: 94
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:18

?

1. Кто-то пользуется пакетом ELITE, как по карте MasterCard может быть Lounge Key, там же Visa ?
2. Из тарифов Правильной карты не понял, начиная с третьей валюты 100 грн. ? Снятие со счета валюты бесплатное без лимита ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:00

  Kredobank написав:
  jay2004 написав:
  Kredobank написав:Добрий день! Ось тут можна ознайомитись: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a58af.pdf


Так все ж: по Правильній карті золото чи срібло нараховується?

По Правильній картці нараховується золото, якщо у вас срібло, тоді телефонуйте на інформаційну лінію, будемо з'ясовувати ситуацію.

По вашему совету позвонил в поддержку. Заявку принимать отказались наотрез. Сказали ситуация известна - мы работаем чтобы все поменялось, но ничего конкретного ни по срокам ни по алгоритму как оно должно все решится сказать не можем. Просто ждите.
Уведомлять как либо что проблема решена тоже никто не будет. В общем - С - сервис :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:44

  Kredobank написав:
  cohan написав:говорят дают и старым
но без вовиной 1000

Доброго дня! Бонусну 1000 гривень можна отримати у тому випадку, якщо ви були клієнтом банку та закрили свої рахунки до 1 березня 2021 року.


это почему такая дискриминация?
почему такое отношение к верным клиентам?
uaprofi
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Кредобанк (2588)
18.11.2021 17:44
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