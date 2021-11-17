Добрий день! Номер транзакції та код авторизації можна подивитись в онлайн-банкінгу. Для цього зайдіть на вашу картку, свайпніть вліво та натисніть сформувати виписку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лис, 2021 10:29
Додано: Чет 18 лис, 2021 10:45
Добрий день! Ось тут можна ознайомитись:
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:13
Так все ж: по Правильній карті золото чи срібло нараховується?
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:19
Мені необхідно було дізнатися - МСС код операції зі своєї оплати.
Пидивитись самостійно цю інформацію немає можливості.
Як і описував ситуацію раніше, ні через письмовий запит, ні через ГЛ за кілька підходів я цю інформацію отримати не зміг. Це виявилося банківською таємницею, закритою інформацією яку не можна розголошувати співробітникам під страхом смерті та коштувало мені лише півтори години витраченого часу.
Додано: Чет 18 лис, 2021 15:35
По Правильній картці нараховується золото, якщо у вас срібло, тоді телефонуйте на інформаційну лінію, будемо з'ясовувати ситуацію.
Додано: Чет 18 лис, 2021 16:18
?
1. Кто-то пользуется пакетом ELITE, как по карте MasterCard может быть Lounge Key, там же Visa ?
2. Из тарифов Правильной карты не понял, начиная с третьей валюты 100 грн. ? Снятие со счета валюты бесплатное без лимита ?
Додано: Чет 18 лис, 2021 17:00
По вашему совету позвонил в поддержку. Заявку принимать отказались наотрез. Сказали ситуация известна - мы работаем чтобы все поменялось, но ничего конкретного ни по срокам ни по алгоритму как оно должно все решится сказать не можем. Просто ждите.
Уведомлять как либо что проблема решена тоже никто не будет. В общем - С - сервис
Додано: Чет 18 лис, 2021 17:44
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