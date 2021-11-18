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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 257258259260

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:18

Re: Кредобанк

  cohan написав:оборот надо делать, по Альфе он выгоднее

тут какой оборот нужен, вижу только об лаунжах Мастера 6000 грн. ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 874
З нами з: 21.07.10
Подякував: 174 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:27

  SILVER_UA написав:
  cohan написав:оборот надо делать, по Альфе он выгоднее

тут какой оборот нужен, вижу только об лаунжах Мастера 6000 грн. ?

Вже підняли до 10 000.
Кочевник
 
Повідомлень: 2065
З нами з: 16.02.17
Подякував: 351 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:25

  Кочевник написав:
  SILVER_UA написав:
  cohan написав:оборот надо делать, по Альфе он выгоднее

тут какой оборот нужен, вижу только об лаунжах Мастера 6000 грн. ?

Вже підняли до 10 000.

так по Визе тоже 10, о какой выгоде Альфы тогда идет речь ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 874
З нами з: 21.07.10
Подякував: 174 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:42

  SILVER_UA написав:так по Визе тоже 10, о какой выгоде Альфы тогда идет речь ?


ну например о морковках
дальше сами, думаю, додумаете
cohan
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Повідомлень: 2907
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 221 раз.
 
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  #<1 ... 257258259260
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