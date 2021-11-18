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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лис, 2021 19:18
cohan написав:
оборот надо делать, по Альфе он выгоднее
тут какой оборот нужен, вижу только об лаунжах Мастера 6000 грн. ?
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SILVER_UA
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Додано: Чет 18 лис, 2021 19:27
SILVER_UA написав: cohan написав:
оборот надо делать, по Альфе он выгоднее
тут какой оборот нужен, вижу только об лаунжах Мастера 6000 грн. ?
Вже підняли до 10 000.
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Кочевник
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Додано: Чет 18 лис, 2021 20:25
Кочевник написав: SILVER_UA написав: cohan написав:
оборот надо делать, по Альфе он выгоднее
тут какой оборот нужен, вижу только об лаунжах Мастера 6000 грн. ?
Вже підняли до 10 000.
так по Визе тоже 10, о какой выгоде Альфы тогда идет речь ?
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SILVER_UA
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Додано: Чет 18 лис, 2021 20:42
SILVER_UA написав:
так по Визе тоже 10, о какой выгоде Альфы тогда идет речь ?
ну например о морковках
дальше сами, думаю, додумаете
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cohan
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