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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 257258259260

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:18

Re: Кредобанк

  cohan написав:оборот надо делать, по Альфе он выгоднее

тут какой оборот нужен, вижу только об лаунжах Мастера 6000 грн. ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:27

  SILVER_UA написав:
  cohan написав:оборот надо делать, по Альфе он выгоднее

тут какой оборот нужен, вижу только об лаунжах Мастера 6000 грн. ?

Вже підняли до 10 000.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:25

  Кочевник написав:
  SILVER_UA написав:
  cohan написав:оборот надо делать, по Альфе он выгоднее

тут какой оборот нужен, вижу только об лаунжах Мастера 6000 грн. ?

Вже підняли до 10 000.

так по Визе тоже 10, о какой выгоде Альфы тогда идет речь ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:42

  SILVER_UA написав:так по Визе тоже 10, о какой выгоде Альфы тогда идет речь ?


ну например о морковках
дальше сами, думаю, додумаете
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:26

Кредобанк

  Kredobank написав:
  valya написав:Була інфа, що по Правильній карті витрати в місяць зарахуються тільки з 1 по 20 число. Чи дійсно так? Чому таке обрізання

Добрий день! Це не зовсім так. Все залежить від того коли ви відкрили Правильну картку. Якщо картка відкрита до 15 числа поточного місяця, тоді розрахунковий період починається в тому ж місяці, якщо після 15 числа - розрахунковий період починається з першого числа наступного місяця. Витрати за місяць не зараховуються з 1 по 20 число.

Радует то что даете ответы. Хотелось бы еще правильные и понятные. Это как?
Витрати за місяць не зараховуються з 1 по 20 число
valya
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:32

Кредобанк

  Kredobank написав:
  valya написав:Банкоматы с кэшином отсутствуют. Может добавите? И почему бы не сделать переводы через теминалы, без комиссии? Правильная карта резко добавила бы популярности!

Добрий день! Повідомте, будь ласка, в яких саме банкоматах відсутня готівка, ми перевіримо інформацію. Щодо терміналів, то поповнювати Правильну картку можна без комісії через термінали банку. Термінали інших банків можуть знімати комісію за цю послугу.

Продовжуємо. Банкомати з видачею готівки - не цікавили. А вот поповнення краще зробити доступніше, у тому числі і рідні термінали щоб були доступні 24/7, а не тільки у робочий час
valya
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:35

Re: Кредобанк

Все пробачаю, картка з срібних лягла в золоті
valya
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