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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лис, 2021 19:18
cohan написав:
оборот надо делать, по Альфе он выгоднее
тут какой оборот нужен, вижу только об лаунжах Мастера 6000 грн. ?
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SILVER_UA
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Додано: Чет 18 лис, 2021 19:27
SILVER_UA написав: cohan написав:
оборот надо делать, по Альфе он выгоднее
тут какой оборот нужен, вижу только об лаунжах Мастера 6000 грн. ?
Вже підняли до 10 000.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 20:25
Кочевник написав: SILVER_UA написав: cohan написав:
оборот надо делать, по Альфе он выгоднее
тут какой оборот нужен, вижу только об лаунжах Мастера 6000 грн. ?
Вже підняли до 10 000.
так по Визе тоже 10, о какой выгоде Альфы тогда идет речь ?
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Додано: Чет 18 лис, 2021 20:42
SILVER_UA написав:
так по Визе тоже 10, о какой выгоде Альфы тогда идет речь ?
ну например о морковках
дальше сами, думаю, додумаете
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cohan
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:26
Kredobank написав: valya написав:
Була інфа, що по Правильній карті витрати в місяць зарахуються тільки з 1 по 20 число. Чи дійсно так? Чому таке обрізання
Добрий день! Це не зовсім так. Все залежить від того коли ви відкрили Правильну картку. Якщо картка відкрита до 15 числа поточного місяця, тоді розрахунковий період починається в тому ж місяці, якщо після 15 числа - розрахунковий період починається з першого числа наступного місяця. Витрати за місяць не зараховуються з 1 по 20 число.
Радует то что даете ответы. Хотелось бы еще правильные и понятные. Это как? Витрати за місяць не зараховуються з 1 по 20 число
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valya
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:32
Kredobank написав: valya написав:
Банкоматы с кэшином отсутствуют. Может добавите? И почему бы не сделать переводы через теминалы, без комиссии? Правильная карта резко добавила бы популярности!
Добрий день! Повідомте, будь ласка, в яких саме банкоматах відсутня готівка, ми перевіримо інформацію. Щодо терміналів, то поповнювати Правильну картку можна без комісії через термінали банку. Термінали інших банків можуть знімати комісію за цю послугу.
Продовжуємо. Банкомати з видачею готівки - не цікавили. А вот поповнення краще зробити доступніше, у тому числі і рідні термінали щоб були доступні 24/7, а не тільки у робочий час
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valya
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:35
Все пробачаю, картка з срібних лягла в золоті
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:11
valya написав:
Все пробачаю, картка з срібних лягла в золоті
Так что, уже алхимики с кредо превратили аргентум в аурум?
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:21
guntherhouse777 написав: valya написав:
Все пробачаю, картка з срібних лягла в золоті
Так что, уже алхимики с кредо превратили аргентум в аурум?
Да. Вчера вечером смотрел карта была с двумя серебрянными монетками. Сегодня она уже как бы вся золотая, но монетки исчезли совсем. Хотя будь она изначально золотой то монет бы должно быть намного больше чем две
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Flamingo
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:35
Flamingo,
Будете требовать долива пива после отстоя пены?
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guntherhouse777
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