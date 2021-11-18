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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:43
guntherhouse777 написав:
Flamingo,
Будете требовать долива пива после отстоя пены?
Да нет, наверное. Пусть пойдут на развитие бильше и укрепление фин состояния Кредо
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Flamingo
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:16
Без звернення на Гарячку сьогодні Правильна перемістилася в Золото. Але де ж 15 монеток згубилося?
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