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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:43

  guntherhouse777 написав:Flamingo,
Будете требовать долива пива после отстоя пены?

Да нет, наверное. Пусть пойдут на развитие бильше и укрепление фин состояния Кредо ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:16

Re: Кредобанк

Без звернення на Гарячку сьогодні Правильна перемістилася в Золото. Але де ж 15 монеток згубилося?
jay2004
 
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