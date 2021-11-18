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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:43
guntherhouse777 написав:
Flamingo,
Будете требовать долива пива после отстоя пены?
Да нет, наверное. Пусть пойдут на развитие бильше и укрепление фин состояния Кредо
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 08:16
Без звернення на Гарячку сьогодні Правильна перемістилася в Золото. Але де ж 15 монеток згубилося?
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jay2004
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:45
jay2004
це нам в знак подяки за те що вказали на помилку.
Цілих 4 срібних отжали!
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:50
valya написав: Kredobank написав: valya написав:
Була інфа, що по Правильній карті витрати в місяць зарахуються тільки з 1 по 20 число. Чи дійсно так? Чому таке обрізання
Добрий день! Це не зовсім так. Все залежить від того коли ви відкрили Правильну картку. Якщо картка відкрита до 15 числа поточного місяця, тоді розрахунковий період починається в тому ж місяці, якщо після 15 числа - розрахунковий період починається з першого числа наступного місяця. Витрати за місяць не зараховуються з 1 по 20 число.
Радует то что даете ответы. Хотелось бы еще правильные и понятные. Это как? Витрати за місяць не зараховуються з 1 по 20 число
Добрий день! Витрати за місяць зараховуються з першого дня користування карткою (у випадку якщо картка відкрита до 15 числа) і до останнього дня місяця. Наступні місяці виплати зараховуються з першого до останнього числа. До прикладу, ви вперше скористались карткою 13 листопада, це означає що перший місяць розрахункового періоду триває до 30 листопада. Другий відповідно з 1 по 31 грудня і так далі.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:51
valya написав: Kredobank написав: valya написав:
Банкоматы с кэшином отсутствуют. Может добавите? И почему бы не сделать переводы через теминалы, без комиссии? Правильная карта резко добавила бы популярности!
Добрий день! Повідомте, будь ласка, в яких саме банкоматах відсутня готівка, ми перевіримо інформацію. Щодо терміналів, то поповнювати Правильну картку можна без комісії через термінали банку. Термінали інших банків можуть знімати комісію за цю послугу.
Продовжуємо. Банкомати з видачею готівки - не цікавили. А вот поповнення краще зробити доступніше, у тому числі і рідні термінали щоб були доступні 24/7, а не тільки у робочий час
Дякуємо, вас зрозуміли. Передаємо інформацію до відповідного департаменту.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:57
jay2004 написав:
Без звернення на Гарячку сьогодні Правильна перемістилася в Золото. Але де ж 15 монеток згубилося?
Добрий день! Думаємо, що з цим питанням вам допоможе розібратись інформаційна лінія Mastercard: 0800 33 24 12
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:58
KVV написав:jay2004
це нам в знак подяки за те що вказали на помилку.
Цілих 4 срібних отжали!
Зверніться, будь ласка, з цим питанням на інформаційну лінію Mastercard: 0800 33 24 12
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:10
Kredobank написав: KVV написав:jay2004
це нам в знак подяки за те що вказали на помилку.
Цілих 4 срібних отжали!
Зверніться, будь ласка, з цим питанням на інформаційну лінію Mastercard: 0800 33 24 12
Думаете, МК сможет перевести в золото те траты, что были при серебряной Правильной?
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:19
guntherhouse777 написав: Kredobank написав: KVV написав:jay2004
це нам в знак подяки за те що вказали на помилку.
Цілих 4 срібних отжали!
Зверніться, будь ласка, з цим питанням на інформаційну лінію Mastercard: 0800 33 24 12
Думаете, МК сможет перевести в золото те траты, что были при серебряной Правильной?
Принаймні зорієнтують вас куди поділись бали
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