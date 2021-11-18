Kredobank
Представнику, який сьогодні надає правильні і адекватні відповіді - велика подяка!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:44
Kredobank
Представнику, який сьогодні надає правильні і адекватні відповіді - велика подяка!
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:48
Kredobank,
Так может вы централизованно поможите с МК вашим клиентам по поводу доначисления золота?
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