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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 259260261262

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:44

Kredobank
Представнику, який сьогодні надає правильні і адекватні відповіді - велика подяка!
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:48

Kredobank,
Так может вы централизованно поможите с МК вашим клиентам по поводу доначисления золота?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:45

Paperless: паперова відомість про зарплату та інші виплати коштуватиме 500 грн з 1 грудня

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... -1-grudnya
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:20

:)
  valya написав:Kredobank
Представнику, який сьогодні надає правильні і адекватні відповіді - велика подяка!
Kredobank
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:37

По поводу правильной карты - если ее открыть в этом месяце - выполнить условия нужно до конца декабря? Так мне, по крайней мере, сказали в отделении.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:47

  lloydbanksua написав:По поводу правильной карты - если ее открыть в этом месяце - выполнить условия нужно до конца декабря? Так мне, по крайней мере, сказали в отделении.

Добрий день! Якщо ви відкрили картку після 15 листопада, тоді перший місяць розрахункового періоду починається 1 грудня і завершується 31 грудня, якщо будете справно виконувати умови нарахування бонусу й надалі, то перші 500 грн отримаєте вже після трьох місяців користування карткою, тобто десь в березні 2022 року.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:10

Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:18

  demichh написав:Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?

Так, ми з'ясовуємо ситуацію, зачекайте, будь ласка
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:22

  Kredobank написав:
  lloydbanksua написав:По поводу правильной карты - если ее открыть в этом месяце - выполнить условия нужно до конца декабря? Так мне, по крайней мере, сказали в отделении.

Добрий день! Якщо ви відкрили картку після 15 листопада, тоді перший місяць розрахункового періоду починається 1 грудня і завершується 31 грудня, якщо будете справно виконувати умови нарахування бонусу й надалі, то перші 500 грн отримаєте вже після трьох місяців користування карткою, тобто десь в березні 2022 року.

Т.е. выполнять условия нужно будет уже в декабре (в ноябре в зачёт они не пойдут)?
lloydbanksua
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  #<1 ... 259260261262
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