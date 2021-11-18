lloydbanksua написав:По поводу правильной карты - если ее открыть в этом месяце - выполнить условия нужно до конца декабря? Так мне, по крайней мере, сказали в отделении.
Добрий день! Якщо ви відкрили картку після 15 листопада, тоді перший місяць розрахункового періоду починається 1 грудня і завершується 31 грудня, якщо будете справно виконувати умови нарахування бонусу й надалі, то перші 500 грн отримаєте вже після трьох місяців користування карткою, тобто десь в березні 2022 року.
lloydbanksua написав:По поводу правильной карты - если ее открыть в этом месяце - выполнить условия нужно до конца декабря? Так мне, по крайней мере, сказали в отделении.
Добрий день! Якщо ви відкрили картку після 15 листопада, тоді перший місяць розрахункового періоду починається 1 грудня і завершується 31 грудня, якщо будете справно виконувати умови нарахування бонусу й надалі, то перші 500 грн отримаєте вже після трьох місяців користування карткою, тобто десь в березні 2022 року.
Т.е. выполнять условия нужно будет уже в декабре (в ноябре в зачёт они не пойдут)?
lloydbanksua написав:По поводу правильной карты - если ее открыть в этом месяце - выполнить условия нужно до конца декабря? Так мне, по крайней мере, сказали в отделении.
Добрий день! Якщо ви відкрили картку після 15 листопада, тоді перший місяць розрахункового періоду починається 1 грудня і завершується 31 грудня, якщо будете справно виконувати умови нарахування бонусу й надалі, то перші 500 грн отримаєте вже після трьох місяців користування карткою, тобто десь в березні 2022 року.
Т.е. выполнять условия нужно будет уже в декабре (в ноябре в зачёт они не пойдут)?