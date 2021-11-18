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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 260261262263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:24

  demichh написав:Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?

Це таемниця.

Вже б добавили в опис операцii по картi в IБ та i всiм було б спокiйно.
Востаннє редагувалось Прораб в П'ят 19 лис, 2021 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Прораб
 
Повідомлень: 417
З нами з: 02.03.19
Подякував: 332 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:30

  Прораб написав:
  demichh написав:Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?

Це таемниця.

Це не таємниця, MCC код ви не зможете переглянути в онлайн-банкінгу, але вам його можуть повідомити наші консультанти при дзвінку на інформаційну лінію, принаймні у них є доступ до усіх потрібних систем і це не конфіденційна інформація. Підкажіть, будь ласка, коли ви телефонували на інформаційну лінію з цим питанням?
Kredobank
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Представник банку
 
Повідомлень: 106
З нами з: 22.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:37

  Прораб написав:
  demichh написав:Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?

Це таемниця.

Вже б добавили в опис операцii по картi в IБ та i всiм було б спокiйно.

Ми розглянемо вашу пропозицію. Дякуємо!
Kredobank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 106
З нами з: 22.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:39

  Kredobank написав:
  Прораб написав:
  demichh написав:Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?

Це таемниця.

Це не таємниця, MCC код ви не зможете переглянути в онлайн-банкінгу, але вам його можуть повідомити наші консультанти при дзвінку на інформаційну лінію, принаймні у них є доступ до усіх потрібних систем і це не конфіденційна інформація. Підкажіть, будь ласка, коли ви телефонували на інформаційну лінію з цим питанням?


З останнiх спроб:
3.11 - 1 раз (о 11:07 (5 хв. 12 сек)),
5.11 - 3 рази (останнiй о 16:04 (8 хв. 47 сек)).
Прораб
 
Повідомлень: 417
З нами з: 02.03.19
Подякував: 332 раз.
Подякували: 76 раз.
 
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  #<1 ... 260261262263
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