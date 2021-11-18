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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:24
demichh написав:Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?
Це таемниця.
Вже б добавили в опис операцii по картi в IБ та i всiм було б спокiйно.
Востаннє редагувалось Прораб
в П'ят 19 лис, 2021 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:30
Прораб написав: demichh написав:Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?
Це таемниця.
Це не таємниця, MCC код ви не зможете переглянути в онлайн-банкінгу, але вам його можуть повідомити наші консультанти при дзвінку на інформаційну лінію, принаймні у них є доступ до усіх потрібних систем і це не конфіденційна інформація. Підкажіть, будь ласка, коли ви телефонували на інформаційну лінію з цим питанням?
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:37
Прораб написав: demichh написав:Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?
Це таемниця.
Вже б добавили в опис операцii по картi в IБ та i всiм було б спокiйно.
Ми розглянемо вашу пропозицію. Дякуємо!
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Kredobank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 106
- З нами з: 22.07.16
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:39
Kredobank написав: Прораб написав: demichh написав:Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?
Це таемниця.
Це не таємниця, MCC код ви не зможете переглянути в онлайн-банкінгу, але вам його можуть повідомити наші консультанти при дзвінку на інформаційну лінію, принаймні у них є доступ до усіх потрібних систем і це не конфіденційна інформація. Підкажіть, будь ласка, коли ви телефонували на інформаційну лінію з цим питанням?
З останнiх спроб:
3.11 - 1 раз (о 11:07 (5 хв. 12 сек)),
5.11 - 3 рази (останнiй о 16:04 (8 хв. 47 сек)).
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Прораб
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