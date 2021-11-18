demichh написав:Kredobank Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?
Це таемниця.
Це не таємниця, MCC код ви не зможете переглянути в онлайн-банкінгу, але вам його можуть повідомити наші консультанти при дзвінку на інформаційну лінію, принаймні у них є доступ до усіх потрібних систем і це не конфіденційна інформація. Підкажіть, будь ласка, коли ви телефонували на інформаційну лінію з цим питанням?
demichh написав:Kredobank Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?
Це таемниця.
Це не таємниця, MCC код ви не зможете переглянути в онлайн-банкінгу, але вам його можуть повідомити наші консультанти при дзвінку на інформаційну лінію, принаймні у них є доступ до усіх потрібних систем і це не конфіденційна інформація. Підкажіть, будь ласка, коли ви телефонували на інформаційну лінію з цим питанням?
З останнiх спроб: 3.11 - 1 раз (о 11:07 (5 хв. 12 сек)), 5.11 - 3 рази (останнiй о 16:04 (8 хв. 47 сек)).