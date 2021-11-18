Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:24
demichh написав: Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?
Це таемниця.
Вже б добавили в опис операцii по картi в IБ та i всiм було б спокiйно.
Востаннє редагувалось
Прораб
в П'ят 19 лис, 2021 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Прораб
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:30
Прораб написав: demichh написав: Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?
Це таемниця.
Це не таємниця, MCC код ви не зможете переглянути в онлайн-банкінгу, але вам його можуть повідомити наші консультанти при дзвінку на інформаційну лінію, принаймні у них є доступ до усіх потрібних систем і це не конфіденційна інформація. Підкажіть, будь ласка, коли ви телефонували на інформаційну лінію з цим питанням?
Kredobank
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:37
Прораб написав: demichh написав: Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?
Це таемниця.
Вже б добавили в опис операцii по картi в IБ та i всiм було б спокiйно.
Ми розглянемо вашу пропозицію. Дякуємо!
Kredobank
Представник банку
Повідомлень: 107
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:39
Kredobank написав: Прораб написав: demichh написав: Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?
Це таемниця.
Це не таємниця, MCC код ви не зможете переглянути в онлайн-банкінгу, але вам його можуть повідомити наші консультанти при дзвінку на інформаційну лінію, принаймні у них є доступ до усіх потрібних систем і це не конфіденційна інформація. Підкажіть, будь ласка, коли ви телефонували на інформаційну лінію з цим питанням?
З останнiх спроб:
3.11 - 1 раз (о 11:07 (5 хв. 12 сек)),
5.11 - 3 рази (останнiй о 16:04 (8 хв. 47 сек)).
Також звертався письмово за формою з оф. сайту
https://kredobank.com.ua/info/opytuvannya/zapytannya-l
Всi спроби з результатом = 0.
Востаннє редагувалось
Прораб
в П'ят 19 лис, 2021 18:19, всього редагувалось 2 разів.
Прораб
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:14
demichh Напишіть нам, будь ласка, у приватні повідомлення, спробуємо допомогти
Kredobank
Представник банку
Повідомлень: 107
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:03
Kredobank написав: Ferlakur написав:
Вчера оформил Правильную, тестирую. Толкнул пумбой на неё пару грн, в списке операций по КАРТЕ отобразилось:
A2C PUMB ONLINE MOB.
Потом через несколько минут в списке операций по СЧЕТУ появилось:
Зарахування переказу на рахунок клієнта, ініційованого з БПК, A2C PUMB ONLINE MOB>KYIV UA...
Это значит, что операция уже проведена по счету? Если нет, то есть ли какой-то способ узнать о проводке?
Добрий день! Якщо операція відображається в онлайн-банкінгу то вона вже проведена по рахунку.
То есть операция перевода с карты другого банка на карту Кредобанка сторонним сервисом провелась мгновенно? Позвольте вам не поверить.
Ferlakur
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:07
По оформлению Правильной есть ли ограничение по дате, т.е. до какой даты Акция?
valya
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:37
Оплаты онлайн в траты в 3000 не входит? Пополнил телефон в приложении, не засчитали...
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zuker1111
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:41
И по карте было 2 проблемы: 1) не смог через Портмоне пополнить телефон 2) не смог снять 500грн в Сильпо через кассу при покупке продуктов. На горячей линии не смогли ответить в чем проблема
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zuker1111
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Подякував: 29 раз.
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