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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 260261262263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:24

  demichh написав:Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?

Це таемниця.

Вже б добавили в опис операцii по картi в IБ та i всiм було б спокiйно.
Востаннє редагувалось Прораб в П'ят 19 лис, 2021 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:30

  Прораб написав:
  demichh написав:Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?

Це таемниця.

Це не таємниця, MCC код ви не зможете переглянути в онлайн-банкінгу, але вам його можуть повідомити наші консультанти при дзвінку на інформаційну лінію, принаймні у них є доступ до усіх потрібних систем і це не конфіденційна інформація. Підкажіть, будь ласка, коли ви телефонували на інформаційну лінію з цим питанням?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:37

  Прораб написав:
  demichh написав:Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?

Це таемниця.

Вже б добавили в опис операцii по картi в IБ та i всiм було б спокiйно.

Ми розглянемо вашу пропозицію. Дякуємо!
Kredobank
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Представник банку
 
Повідомлень: 107
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Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:39

  Kredobank написав:
  Прораб написав:
  demichh написав:Kredobank
Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?

Це таемниця.

Це не таємниця, MCC код ви не зможете переглянути в онлайн-банкінгу, але вам його можуть повідомити наші консультанти при дзвінку на інформаційну лінію, принаймні у них є доступ до усіх потрібних систем і це не конфіденційна інформація. Підкажіть, будь ласка, коли ви телефонували на інформаційну лінію з цим питанням?


З останнiх спроб:
3.11 - 1 раз (о 11:07 (5 хв. 12 сек)),
5.11 - 3 рази (останнiй о 16:04 (8 хв. 47 сек)).

Також звертався письмово за формою з оф. сайту https://kredobank.com.ua/info/opytuvannya/zapytannya-l

Всi спроби з результатом = 0.
Востаннє редагувалось Прораб в П'ят 19 лис, 2021 18:19, всього редагувалось 2 разів.
Прораб
 
Повідомлень: 418
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:14

demichh
Напишіть нам, будь ласка, у приватні повідомлення, спробуємо допомогти
Kredobank
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Повідомлень: 107
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:03

  Kredobank написав:
  Ferlakur написав:Вчера оформил Правильную, тестирую. Толкнул пумбой на неё пару грн, в списке операций по КАРТЕ отобразилось: A2C PUMB ONLINE MOB.

Потом через несколько минут в списке операций по СЧЕТУ появилось: Зарахування переказу на рахунок клієнта, ініційованого з БПК, A2C PUMB ONLINE MOB>KYIV UA...

Это значит, что операция уже проведена по счету? Если нет, то есть ли какой-то способ узнать о проводке?

Добрий день! Якщо операція відображається в онлайн-банкінгу то вона вже проведена по рахунку.

То есть операция перевода с карты другого банка на карту Кредобанка сторонним сервисом провелась мгновенно? Позвольте вам не поверить.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:07

Re: Кредобанк

По оформлению Правильной есть ли ограничение по дате, т.е. до какой даты Акция?
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:37

Re: Кредобанк

Оплаты онлайн в траты в 3000 не входит? Пополнил телефон в приложении, не засчитали...

Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:41

Re: Кредобанк

И по карте было 2 проблемы: 1) не смог через Портмоне пополнить телефон 2) не смог снять 500грн в Сильпо через кассу при покупке продуктов. На горячей линии не смогли ответить в чем проблема

Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk
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