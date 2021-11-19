В университете начинается лекция по психологии. Удобно устроившись за кафедрой, профессор:

- Сегодня, товарищи студенты, мы будем с вами изучать три сходные стадии психики человека: удивление, раздражение и гнев. Рассмотрим на конкретном примере...

Достав из портфеля телефон, профессор набирает первый попавшийся номер.

- Здравствуйте, а Васю можно?

- Знаете, здесь такой не живет...

- Вот, - улыбаясь, говорит профессор, - это всего лишь легкое удивление. Смотрите дальше.

Набирает номер снова.

- Здравствуйте, а Вася не подошел?

- Сказал же, нет тут таких...

Потирая руки, профессор заговорщицки подмигивает аудитории.

- Клюнул. Ну, а теперь...

Третий раз набирает номер.

- Так Васи нет?

- Да пошел ты...

- Что ж, товарищи, надеюсь, пример вам понятен. Приступим к теоретической части...

С первой парты встает молодой человек.

- Простите, профессор, но вы забыли четвертую стадию.

- Это какую же?

- Стадию полного офигения.

Подойдя к кафедре, молодой человек набирает номер.

- Добрый день. Это Вася. Мне никто не звонил?