demichh написав:Kredobank Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?
Це таемниця.
Це не таємниця, MCC код ви не зможете переглянути в онлайн-банкінгу, але вам його можуть повідомити наші консультанти при дзвінку на інформаційну лінію, принаймні у них є доступ до усіх потрібних систем і це не конфіденційна інформація. Підкажіть, будь ласка, коли ви телефонували на інформаційну лінію з цим питанням?
demichh написав:Kredobank Как мсс код операции узнать, расскажете наконец?
Це таемниця.
Це не таємниця, MCC код ви не зможете переглянути в онлайн-банкінгу, але вам його можуть повідомити наші консультанти при дзвінку на інформаційну лінію, принаймні у них є доступ до усіх потрібних систем і це не конфіденційна інформація. Підкажіть, будь ласка, коли ви телефонували на інформаційну лінію з цим питанням?
З останнiх спроб: 3.11 - 1 раз (о 11:07 (5 хв. 12 сек)), 5.11 - 3 рази (останнiй о 16:04 (8 хв. 47 сек)).
В университете начинается лекция по психологии. Удобно устроившись за кафедрой, профессор: - Сегодня, товарищи студенты, мы будем с вами изучать три сходные стадии психики человека: удивление, раздражение и гнев. Рассмотрим на конкретном примере... Достав из портфеля телефон, профессор набирает первый попавшийся номер. - Здравствуйте, а Васю можно? - Знаете, здесь такой не живет... - Вот, - улыбаясь, говорит профессор, - это всего лишь легкое удивление. Смотрите дальше. Набирает номер снова. - Здравствуйте, а Вася не подошел? - Сказал же, нет тут таких... Потирая руки, профессор заговорщицки подмигивает аудитории. - Клюнул. Ну, а теперь... Третий раз набирает номер. - Так Васи нет? - Да пошел ты... - Что ж, товарищи, надеюсь, пример вам понятен. Приступим к теоретической части... С первой парты встает молодой человек. - Простите, профессор, но вы забыли четвертую стадию. - Это какую же? - Стадию полного офигения. Подойдя к кафедре, молодой человек набирает номер. - Добрый день. Это Вася. Мне никто не звонил?