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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:53
zuker1111 написав:
Оплаты онлайн в траты в 3000 не входит? Пополнил телефон в приложении, не засчитали...
Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk
Разве? Грили интернет операции входят ...
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