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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:53
zuker1111 написав:
Оплаты онлайн в траты в 3000 не входит? Пополнил телефон в приложении, не засчитали...
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Разве? Грили интернет операции входят ...
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:12
demichh написав: zuker1111 написав:
Оплаты онлайн в траты в 3000 не входит? Пополнил телефон в приложении, не засчитали...
Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk
Разве? Грили интернет операции входят ...
В інтернеті входять, в ІБ - ні. Так у більшості банків. Поповнюйте на сайті оператора або одного з агрегаторів.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 01:03
Flamingo написав: guntherhouse777 написав: valya написав:
Все пробачаю, картка з срібних лягла в золоті
Так что, уже алхимики с кредо превратили аргентум в аурум?
Да. Вчера вечером смотрел карта была с двумя серебрянными монетками. Сегодня она уже как бы вся золотая, но монетки исчезли совсем. Хотя будь она изначально золотой то монет бы должно быть намного больше чем две
також відлили в золоті, решта на чайові
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