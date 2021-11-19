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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:53

  zuker1111 написав:Оплаты онлайн в траты в 3000 не входит? Пополнил телефон в приложении, не засчитали...

Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk

Разве? Грили интернет операции входят ...
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:12

  demichh написав:
  zuker1111 написав:Оплаты онлайн в траты в 3000 не входит? Пополнил телефон в приложении, не засчитали...

Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk

Разве? Грили интернет операции входят ...

В інтернеті входять, в ІБ - ні. Так у більшості банків. Поповнюйте на сайті оператора або одного з агрегаторів.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 01:03

  Flamingo написав:
  guntherhouse777 написав:
  valya написав:Все пробачаю, картка з срібних лягла в золоті

Так что, уже алхимики с кредо превратили аргентум в аурум?

Да. Вчера вечером смотрел карта была с двумя серебрянными монетками. Сегодня она уже как бы вся золотая, но монетки исчезли совсем. Хотя будь она изначально золотой то монет бы должно быть намного больше чем две

також відлили в золоті, решта на чайові
Прораб
 
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Кредобанк (2633)
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