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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:53
zuker1111 написав:
Оплаты онлайн в траты в 3000 не входит? Пополнил телефон в приложении, не засчитали...
Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk
Разве? Грили интернет операции входят ...
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demichh
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:12
demichh написав: zuker1111 написав:
Оплаты онлайн в траты в 3000 не входит? Пополнил телефон в приложении, не засчитали...
Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk
Разве? Грили интернет операции входят ...
В інтернеті входять, в ІБ - ні. Так у більшості банків. Поповнюйте на сайті оператора або одного з агрегаторів.
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klug
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Додано: Суб 20 лис, 2021 01:03
Flamingo написав: guntherhouse777 написав: valya написав:
Все пробачаю, картка з срібних лягла в золоті
Так что, уже алхимики с кредо превратили аргентум в аурум?
Да. Вчера вечером смотрел карта была с двумя серебрянными монетками. Сегодня она уже как бы вся золотая, но монетки исчезли совсем. Хотя будь она изначально золотой то монет бы должно быть намного больше чем две
також відлили в золоті, решта на чайові
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Додано: Суб 20 лис, 2021 07:49
klug написав: demichh написав: zuker1111 написав:
Оплаты онлайн в траты в 3000 не входит? Пополнил телефон в приложении, не засчитали...
Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk
Разве? Грили интернет операции входят ...
В інтернеті входять, в ІБ - ні. Так у більшості банків. Поповнюйте на сайті оператора або одного з агрегаторів.
Через сайт Киевстар не дали пополнить. На горячей линии сказали не видят запроса на оплату, и дали рекомендацию оплатить в их мобильном додатке
Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk
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zuker1111
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Додано: Суб 20 лис, 2021 08:03
Вот такую ошибку выдает через сайт или приложение Киевстар
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zuker1111
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Додано: Суб 20 лис, 2021 08:10
valya написав:
По оформлению Правильной есть ли ограничение по дате, т.е. до какой даты Акция?
До 31 декабря 2021.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 09:24
zuker1111 написав:
Вот такую ошибку выдает через сайт или приложение Киевстар
Обычно такое появляется если ваша карта блокируется портмоне. Звоните в их поддержку - уточняйте почему. У меня так было когда превысил их лимиты на количество или общую сумму транзакций. Причем спустя месяцы - блок оставался. После звонка сняли.
zuker1111 написав:
Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk
На поркуа этот мусор здесь - почему другие должны это читать? Имхо это не уважение к форумчанам - пользуетесь всяким мусором - отключайте их рекламу
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Flamingo
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Додано: Суб 20 лис, 2021 09:58
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cohan
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Додано: Суб 20 лис, 2021 10:00
Flamingo написав: zuker1111 написав:
Вот такую ошибку выдает через сайт или приложение Киевстар
Обычно такое появляется если ваша карта блокируется портмоне. Звоните в их поддержку - уточняйте почему. У меня так было когда превысил их лимиты на количество или общую сумму транзакций. Причем спустя месяцы - блок оставался. После звонка сняли.
добавлю, когда проблема была у меня - платил Кредоброй - все же Кредо разблокировал по звонку и сказали что защита от мошенников на оплаты операторов, но при больших суммах
если у ТС сумма небольшая, то Фламинго ближе к истине
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