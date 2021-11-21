Кредобанк
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Додано: Суб 20 лис, 2021 22:25
valya написав: lloydbanksua написав: valya написав:
По оформлению Правильной есть ли ограничение по дате, т.е. до какой даты Акция?
До 31 декабря 2021.
Для продления срока действия по июнь, если оформить после 15.12, и естественно пользование для бонуса начать с января. Все может быть ОК?
По идее конечно ок - такие действия в рамках регламента акции, но какой в этом смысл. Я понимаю там еще подгадывание сроков открытия ньюшек сибаса, где реально можно подгадать так чтобы в одном месяце переоткрыться и пользовать карту дополнительных полгода. А тут... Акция то разовая. Смысл?
Flamingo
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Додано: Суб 20 лис, 2021 22:33
Flamingo На сегодня есть и ньюшка и правильная. Другие члены семьи могут тоже открыть, но лучше уже позже для продления срока действия. Как то так
valya
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Додано: Нед 21 лис, 2021 14:47
valya написав: Flamingo
На сегодня есть и ньюшка и правильная. Другие члены семьи могут тоже открыть, но лучше уже позже для продления срока действия. Как то так
Открыв позже карту вы тем самым не "продлите" срок действия акции, в любом случае она будет длиться 6 месяцев.
lloydbanksua
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Додано: Нед 21 лис, 2021 15:07
lloydbanksua А при чем здесь срок действия акции? Все просто. Карта открытая в октябре будет давать доход по апрель, а в конце декабря - по июнь
valya
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Додано: Нед 21 лис, 2021 21:05
valya написав: lloydbanksua
А при чем здесь срок действия акции? Все просто. Карта открытая в октябре будет давать доход по апрель, а в конце декабря - по июнь
Може так, або нi.
Прораб
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Додано: Пон 22 лис, 2021 00:21
Ferlakur написав:
То есть операция перевода с карты другого банка на карту Кредобанка сторонним сервисом провелась мгновенно? Позвольте вам не поверить.
Все ж таки доведеться повірити бо після чужого п2п дає міняти валюту.
KVV
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Додано: Пон 22 лис, 2021 09:07
valya написав:
По оформлению Правильной есть ли ограничение по дате, т.е. до какой даты Акция?
Добрий день, відкрити картку для отримання welсome-бонусу потрібно до 31 грудня 2021 року.
Kredobank
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Додано: Пон 22 лис, 2021 09:08
zuker1111 написав:
Оплаты онлайн в траты в 3000 не входит? Пополнил телефон в приложении, не засчитали...
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Добрий день! Ось тут детально описано які операції зараховуються, а які ні:
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 87b252.pdf
Kredobank
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Додано: Пон 22 лис, 2021 09:11
KVV написав: Ferlakur написав:
То есть операция перевода с карты другого банка на карту Кредобанка сторонним сервисом провелась мгновенно? Позвольте вам не поверить.
Все ж таки доведеться повірити бо після чужого п2п дає міняти валюту.
А чого ж не дати? Але чи не вжарить за овер потім?
Ferlakur
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