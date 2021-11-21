RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 262263264265

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 22:25

  valya написав:
  lloydbanksua написав:
  valya написав:По оформлению Правильной есть ли ограничение по дате, т.е. до какой даты Акция?

До 31 декабря 2021.

Для продления срока действия по июнь, если оформить после 15.12, и естественно пользование для бонуса начать с января. Все может быть ОК?

По идее конечно ок - такие действия в рамках регламента акции, но какой в этом смысл. Я понимаю там еще подгадывание сроков открытия ньюшек сибаса, где реально можно подгадать так чтобы в одном месяце переоткрыться и пользовать карту дополнительных полгода. А тут... Акция то разовая. Смысл?
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7362
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2057 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 22:33

Flamingo
На сегодня есть и ньюшка и правильная. Другие члены семьи могут тоже открыть, но лучше уже позже для продления срока действия. Как то так
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1579
З нами з: 31.10.12
Подякував: 494 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:47

  valya написав:Flamingo
На сегодня есть и ньюшка и правильная. Другие члены семьи могут тоже открыть, но лучше уже позже для продления срока действия. Как то так

Открыв позже карту вы тем самым не "продлите" срок действия акции, в любом случае она будет длиться 6 месяцев.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 843
З нами з: 22.04.20
Подякував: 35 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:07

lloydbanksua
А при чем здесь срок действия акции? Все просто. Карта открытая в октябре будет давать доход по апрель, а в конце декабря - по июнь
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1579
З нами з: 31.10.12
Подякував: 494 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:05

  valya написав:lloydbanksua
А при чем здесь срок действия акции? Все просто. Карта открытая в октябре будет давать доход по апрель, а в конце декабря - по июнь

Може так, або нi.
Прораб
 
Повідомлень: 424
З нами з: 02.03.19
Подякував: 334 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 00:21

  Ferlakur написав:То есть операция перевода с карты другого банка на карту Кредобанка сторонним сервисом провелась мгновенно? Позвольте вам не поверить.

Все ж таки доведеться повірити бо після чужого п2п дає міняти валюту. :shock:
KVV
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 29.11.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:07

  valya написав:По оформлению Правильной есть ли ограничение по дате, т.е. до какой даты Акция?

Добрий день, відкрити картку для отримання welсome-бонусу потрібно до 31 грудня 2021 року.
Kredobank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 109
З нами з: 22.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:08

  zuker1111 написав:Оплаты онлайн в траты в 3000 не входит? Пополнил телефон в приложении, не засчитали...

Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk

Добрий день! Ось тут детально описано які операції зараховуються, а які ні: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 87b252.pdf
Kredobank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 109
З нами з: 22.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:11

  KVV написав:
  Ferlakur написав:То есть операция перевода с карты другого банка на карту Кредобанка сторонним сервисом провелась мгновенно? Позвольте вам не поверить.

Все ж таки доведеться повірити бо після чужого п2п дає міняти валюту. :shock:

А чого ж не дати? Але чи не вжарить за овер потім?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4080
З нами з: 14.10.08
Подякував: 246 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 262263264265
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, liliya_logical, MASolomko, хуторянка і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.