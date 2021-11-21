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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:20

Kredobank

Доброго дня! Чи можуть вже діючі клієнти Кредобанку оформити Правильну картку?
antey718
 
Повідомлень: 702
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Подякували: 109 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:32

  antey718 написав:Kredobank

Доброго дня! Чи можуть вже діючі клієнти Кредобанку оформити Правильну картку?

Ніт.
ukrprom2014
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Повідомлень: 2723
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:39

  ukrprom2014 написав:
  antey718 написав:Kredobank

Доброго дня! Чи можуть вже діючі клієнти Кредобанку оформити Правильну картку?

Ніт.


в виддиленни кажуть что можуть але без вовиной тысячи
cohan
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Повідомлень: 2933
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:44

  cohan написав:
  ukrprom2014 написав:
  antey718 написав:Kredobank

Доброго дня! Чи можуть вже діючі клієнти Кредобанку оформити Правильну картку?

Ніт.


в виддиленни кажуть что можуть але без вовиной тысячи


А вариант как в Сибе, закрыть действующие карты и открыть Правильную (с плюшками) работает?
antey718
 
Повідомлень: 702
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Подякували: 109 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 11:01

  antey718 написав:
  cohan написав:
  ukrprom2014 написав:Ніт.


в виддиленни кажуть что можуть але без вовиной тысячи


А вариант как в Сибе, закрыть действующие карты и открыть Правильную (с плюшками) работает?

По условиям акции 1000 выплатят тем старым клиентам, которые закрыли карты тут до 01/03/2021 включительно. Поэтому если у вас есть машина времени чтобы слётать в прошлое - то можете попытаться ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 11:09

Re: Кредобанк

  Flamingo написав:По условиям акции 1000 выплатят тем старым клиентам, которые закрыли карты тут до 01/03/2021 включительно. Поэтому если у вас есть машина времени чтобы слётать в прошлое - то можете попытаться

Благодарю, про этот нюанс я не знал. Вот так легко Правильная карта превращается в неправильную :)
antey718
 
Повідомлень: 702
З нами з: 03.08.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 109 раз.
 
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  #<1 ... 263264265266
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