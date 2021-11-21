Kredobank
Доброго дня! Чи можуть вже діючі клієнти Кредобанку оформити Правильну картку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:20
Kredobank
Доброго дня! Чи можуть вже діючі клієнти Кредобанку оформити Правильну картку?
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:32
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:39
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:44
Додано: Пон 22 лис, 2021 11:01
По условиям акции 1000 выплатят тем старым клиентам, которые закрыли карты тут до 01/03/2021 включительно. Поэтому если у вас есть машина времени чтобы слётать в прошлое - то можете попытаться
Додано: Пон 22 лис, 2021 11:09
Re: Кредобанк
Благодарю, про этот нюанс я не знал. Вот так легко Правильная карта превращается в неправильную
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