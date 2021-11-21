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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:20

Kredobank

Доброго дня! Чи можуть вже діючі клієнти Кредобанку оформити Правильну картку?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:32

  antey718 написав:Kredobank

Доброго дня! Чи можуть вже діючі клієнти Кредобанку оформити Правильну картку?

Ніт.
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:39

  ukrprom2014 написав:
  antey718 написав:Kredobank

Доброго дня! Чи можуть вже діючі клієнти Кредобанку оформити Правильну картку?

Ніт.


в виддиленни кажуть что можуть але без вовиной тысячи
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:44

  cohan написав:
  ukrprom2014 написав:
  antey718 написав:Kredobank

Доброго дня! Чи можуть вже діючі клієнти Кредобанку оформити Правильну картку?

Ніт.


в виддиленни кажуть что можуть але без вовиной тысячи


А вариант как в Сибе, закрыть действующие карты и открыть Правильную (с плюшками) работает?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 11:01

  antey718 написав:
  cohan написав:
  ukrprom2014 написав:Ніт.


в виддиленни кажуть что можуть але без вовиной тысячи


А вариант как в Сибе, закрыть действующие карты и открыть Правильную (с плюшками) работает?

По условиям акции 1000 выплатят тем старым клиентам, которые закрыли карты тут до 01/03/2021 включительно. Поэтому если у вас есть машина времени чтобы слётать в прошлое - то можете попытаться ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 11:09

Re: Кредобанк

  Flamingo написав:По условиям акции 1000 выплатят тем старым клиентам, которые закрыли карты тут до 01/03/2021 включительно. Поэтому если у вас есть машина времени чтобы слётать в прошлое - то можете попытаться

Благодарю, про этот нюанс я не знал. Вот так легко Правильная карта превращается в неправильную :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:44

  Ferlakur написав:
  Kredobank написав:
  Ferlakur написав:Вчера оформил Правильную, тестирую. Толкнул пумбой на неё пару грн, в списке операций по КАРТЕ отобразилось: A2C PUMB ONLINE MOB.

Потом через несколько минут в списке операций по СЧЕТУ появилось: Зарахування переказу на рахунок клієнта, ініційованого з БПК, A2C PUMB ONLINE MOB>KYIV UA...

Это значит, что операция уже проведена по счету? Если нет, то есть ли какой-то способ узнать о проводке?

Добрий день! Якщо операція відображається в онлайн-банкінгу то вона вже проведена по рахунку.

То есть операция перевода с карты другого банка на карту Кредобанка сторонним сервисом провелась мгновенно? Позвольте вам не поверить.

Похоже таки мгновенно по счету входящие P2P проводят. Во всяком случае фактов, противоречащих этому, не обнаружено.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:47

Re: Кредобанк

  ukrprom2014 написав:Ніт.

А якщо нема карткових рахунків, а є депозитні?
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:04

  ricardo написав:
  ukrprom2014 написав:Ніт.

А якщо нема карткових рахунків, а є депозитні?


тоже нет

тут не госпрограмма хояев части украины - французов, а маркетинг незалэжных поляков - эти за грош (сиречь копейку) удавятся

хоть стали меняться в лучшую сторону последнее время, и то радует
cohan
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