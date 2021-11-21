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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:20
Kredobank
Доброго дня! Чи можуть вже діючі клієнти Кредобанку оформити Правильну картку?
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antey718
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Додано: Пон 22 лис, 2021 10:32
antey718 написав:Kredobank
Доброго дня! Чи можуть вже діючі клієнти Кредобанку оформити Правильну картку?
Ніт.
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ukrprom2014
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Додано: Пон 22 лис, 2021 10:39
ukrprom2014 написав: antey718 написав:Kredobank
Доброго дня! Чи можуть вже діючі клієнти Кредобанку оформити Правильну картку?
Ніт.
в виддиленни кажуть что можуть але без вовиной тысячи
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cohan
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Додано: Пон 22 лис, 2021 10:44
cohan написав: ukrprom2014 написав: antey718 написав:Kredobank
Доброго дня! Чи можуть вже діючі клієнти Кредобанку оформити Правильну картку?
Ніт.
в виддиленни кажуть что можуть але без вовиной тысячи
А вариант как в Сибе, закрыть действующие карты и открыть Правильную (с плюшками) работает?
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antey718
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Додано: Пон 22 лис, 2021 11:01
antey718 написав: cohan написав: ukrprom2014 написав:
Ніт.
в виддиленни кажуть что можуть але без вовиной тысячи
А вариант как в Сибе, закрыть действующие карты и открыть Правильную (с плюшками) работает?
По условиям акции 1000 выплатят тем старым клиентам, которые закрыли карты тут до 01/03/2021 включительно. Поэтому если у вас есть машина времени чтобы слётать в прошлое - то можете попытаться
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Flamingo
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Додано: Пон 22 лис, 2021 11:09
Flamingo написав:
По условиям акции 1000 выплатят тем старым клиентам, которые закрыли карты тут до 01/03/2021 включительно. Поэтому если у вас есть машина времени чтобы слётать в прошлое - то можете попытаться
Благодарю, про этот нюанс я не знал. Вот так легко Правильная карта превращается в неправильную
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antey718
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Додано: Пон 22 лис, 2021 12:44
Ferlakur написав: Kredobank написав: Ferlakur написав:
Вчера оформил Правильную, тестирую. Толкнул пумбой на неё пару грн, в списке операций по КАРТЕ отобразилось: A2C PUMB ONLINE MOB.
Потом через несколько минут в списке операций по СЧЕТУ появилось: Зарахування переказу на рахунок клієнта, ініційованого з БПК, A2C PUMB ONLINE MOB>KYIV UA...
Это значит, что операция уже проведена по счету? Если нет, то есть ли какой-то способ узнать о проводке?
Добрий день! Якщо операція відображається в онлайн-банкінгу то вона вже проведена по рахунку.
То есть операция перевода с карты другого банка на карту Кредобанка сторонним сервисом провелась мгновенно? Позвольте вам не поверить.
Похоже таки мгновенно по счету входящие P2P проводят. Во всяком случае фактов, противоречащих этому, не обнаружено.
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ramzes4
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Додано: Пон 22 лис, 2021 12:47
ukrprom2014 написав:
Ніт.
А якщо нема карткових рахунків, а є депозитні?
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ricardo
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:04
ricardo написав: ukrprom2014 написав:
Ніт.
А якщо нема карткових рахунків, а є депозитні?
тоже нет
тут не госпрограмма хояев части украины - французов, а маркетинг незалэжных поляков - эти за грош (сиречь копейку) удавятся
хоть стали меняться в лучшую сторону последнее время, и то радует
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cohan
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