Добрий день! Діючі клієнти банку поки не мають можливості відкрити Правильну картку, але ми працюємо над цим. Скоро така можливість з'явиться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 14:11
Добрий день! Діючі клієнти банку поки не мають можливості відкрити Правильну картку, але ми працюємо над цим. Скоро така можливість з'явиться.
Додано: Пон 22 лис, 2021 14:25
Re: Кредобанк
Додано: Пон 22 лис, 2021 14:27
Добрий день. Для онлайн обміну валюти вам потрібна лише Правильна картка. Вам автоматично відкриваються 4 рахунки: 1 гривневий та 3 валютні. Відразу після відкриття можете здійснювати обмін валют в онлайн-банкінгу. Валюту куплену онлайн у застосунку можна знімати в касі банку без комісії.
Додано: Пон 22 лис, 2021 14:29
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