RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 264265266267

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:11

  cohan написав:
  ukrprom2014 написав:
  antey718 написав:Kredobank

Доброго дня! Чи можуть вже діючі клієнти Кредобанку оформити Правильну картку?

Ніт.


в виддиленни кажуть что можуть але без вовиной тысячи

Добрий день! Діючі клієнти банку поки не мають можливості відкрити Правильну картку, але ми працюємо над цим. Скоро така можливість з'явиться.
Kredobank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 112
З нами з: 22.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:25

Re: Кредобанк

  Kredobank написав:Діючі клієнти банку поки не мають можливості відкрити Правильну картку, але ми працюємо над цим.
Будущие клиенты хотят удалённое открытие (с приёмом заграна) до конца этого года :wink: :D
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3976
З нами з: 08.03.18
Подякував: 462 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:27

  Kate0000 написав:Скажите пожалуйста, кроме Правильной, какие необходимы для онлайн валютообмена (покупка и вывод наличными)?

Добрий день. Для онлайн обміну валюти вам потрібна лише Правильна картка. Вам автоматично відкриваються 4 рахунки: 1 гривневий та 3 валютні. Відразу після відкриття можете здійснювати обмін валют в онлайн-банкінгу. Валюту куплену онлайн у застосунку можна знімати в касі банку без комісії.
Kredobank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 112
З нами з: 22.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:29

  MASolomko написав:
  Kredobank написав:Діючі клієнти банку поки не мають можливості відкрити Правильну картку, але ми працюємо над цим.
Будущие клиенты хотят удалённое открытие (с приёмом заграна) до конца этого года :wink: :D

Дякуємо, що написали ваші побажання. Ми візьмемо до уваги :)
Kredobank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 112
З нами з: 22.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 264265266267
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, velvet, wig і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.