ФОП? Вони довго у податкову стукають.
Аналогічно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лис, 2021 13:05
Re: Кредобанк
Додано: Чет 25 лис, 2021 19:12
Додано: Чет 25 лис, 2021 20:59
Re: Кредобанк
При бажанні відкрити іменну правильну картку потрібно чекати до 10 робочих днів на їх виготовлення. І хоча працівник банку казав, що до отримання пластику картками через Google Pay не можна буде користуватися, картки успішно вдалося активувати і навіть добавити в Більше і Google Pay (відображаються неправильні зображення карт). Зразу в Більше показує золоті бали, хоча я очікував що подарунки від банку будуть відрізнятися від Укрсибу.
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