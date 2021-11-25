RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 266267268269

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 13:05

Re: Кредобанк

  lamal написав:ну и потом смс с пинкодом для карты долго ждал (пару часов)

ФОП? Вони довго у податкову стукають.
  Flamingo написав:У мну в энтом месяце было. В аккурат в прошлую пятницу

Аналогічно.
klug
 
Повідомлень: 6359
З нами з: 18.08.14
Подякував: 277 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:12

  jay2004 написав:Kredobank

Какая периодичность прихода СМС (по Правильной карте, о выполнении условий акции 6000/3000)? В этом месяце ещё не было вообще... :cry:

раз в 2 недели. Но недели привязаны возможно к лунной фазе.
У меня две в этом месяце было 8 и 17 числа.
Ромасик
 
Повідомлень: 3510
З нами з: 30.03.15
Подякував: 780 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:59

Re: Кредобанк

При бажанні відкрити іменну правильну картку потрібно чекати до 10 робочих днів на їх виготовлення. І хоча працівник банку казав, що до отримання пластику картками через Google Pay не можна буде користуватися, картки успішно вдалося активувати і навіть добавити в Більше і Google Pay (відображаються неправильні зображення карт). Зразу в Більше показує золоті бали, хоча я очікував що подарунки від банку будуть відрізнятися від Укрсибу.
Пансер
 
Повідомлень: 165
З нами з: 22.09.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 266267268269
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, ingtrans, ramaz, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.