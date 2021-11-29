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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лис, 2021 15:15
miltador написав:
Золоті
Отображается, как карта с серебряными баллами. Нужно в поддержку писать, чтобы перевели?
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lloydbanksua
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Додано: Вів 30 лис, 2021 15:19
lloydbanksua, когда оформил карту и добавил карту в "mc больше"?
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MASolomko
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Додано: Вів 30 лис, 2021 15:20
MASolomko написав:
lloydbanksua, когда оформил карту и добавил карту в "mc больше"?
Сегодня
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lloydbanksua
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Додано: Вів 30 лис, 2021 16:03
lloydbanksua написав: miltador написав:
Золоті
Отображается, как карта с серебряными баллами. Нужно в поддержку писать, чтобы перевели?
Автоматично,чекайте до 10 днів
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tarasum
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