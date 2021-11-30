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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 267268269270

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:15

  miltador написав: Золоті

Отображается, как карта с серебряными баллами. Нужно в поддержку писать, чтобы перевели?
lloydbanksua
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Повідомлень: 854
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Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:19

Re: Кредобанк

lloydbanksua, когда оформил карту и добавил карту в "mc больше"?
MASolomko
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Повідомлень: 4003
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Подякували: 736 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:20

  MASolomko написав:lloydbanksua, когда оформил карту и добавил карту в "mc больше"?

Сегодня
lloydbanksua
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Повідомлень: 854
З нами з: 22.04.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:03

  lloydbanksua написав:
  miltador написав: Золоті

Отображается, как карта с серебряными баллами. Нужно в поддержку писать, чтобы перевели?

Автоматично,чекайте до 10 днів
tarasum
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Повідомлень: 607
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Подякував: 78 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:32

  lloydbanksua написав:
  MASolomko написав:lloydbanksua, когда оформил карту и добавил карту в "mc больше"?

Сегодня

завтра должна стать золотой (у меня так было)
lamal
 
Повідомлень: 105
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:29

выплатили вчера бонус 500 грн за 3 месяца пользования картой. Как оказалось, выплачивают в конце 4-го месяца на сбер счет кишеня. Оттуда перебросил на карту.
vovareuckij
 
Повідомлень: 272
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  #<1 ... 267268269270
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