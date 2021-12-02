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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 268269270271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:46

Классно вообще, как в прошлое сходил. Ну думаю ладно, хочу я эту их Правильну карту. Вбиваю имя-номер на сайте. 2 раза перезванивает видно робот, гудок и тишина на том конце. Ну подождал еще, думаю еще раз попробовать - а уже на сайте мол прости чувак, ты свой шанс уже использовал, можно будет попрбовать еще раз завтра) Реально?) Ну думаю хорошо, звоню им на горячую линию, там с радостью же услышал "стать клиентом банка - нажмите 7". Жму - девушка, объясняю ситуацию. Ответ "вам надо подъехать в отделение банка". То есть пункт 7 менб только для этой божественной фразы? Потому что узнать подробнее об условиях - там еще отдельный пункт. Я даже не знаю, хочу ли стать клиентом банка теперь или может еще завтра попробовать или вообще не стоит?)
euroua
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:05

  euroua написав:Классно вообще, как в прошлое сходил. Ну думаю ладно, хочу я эту их Правильну карту. Вбиваю имя-номер на сайте. 2 раза перезванивает видно робот, гудок и тишина на том конце. Ну подождал еще, думаю еще раз попробовать - а уже на сайте мол прости чувак, ты свой шанс уже использовал, можно будет попрбовать еще раз завтра) Реально?) Ну думаю хорошо, звоню им на горячую линию, там с радостью же услышал "стать клиентом банка - нажмите 7". Жму - девушка, объясняю ситуацию. Ответ "вам надо подъехать в отделение банка". То есть пункт 7 менб только для этой божественной фразы? Потому что узнать подробнее об условиях - там еще отдельный пункт. Я даже не знаю, хочу ли стать клиентом банка теперь или может еще завтра попробовать или вообще не стоит?)

А чего вы ожидали от этого звонка?
Нужна карта - едете в отделение и оформляйте. Дистанционного оформления нет, доставки курьером нет.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:08

  ramzes4 написав:
  euroua написав:Классно вообще, как в прошлое сходил. Ну думаю ладно, хочу я эту их Правильну карту. Вбиваю имя-номер на сайте. 2 раза перезванивает видно робот, гудок и тишина на том конце. Ну подождал еще, думаю еще раз попробовать - а уже на сайте мол прости чувак, ты свой шанс уже использовал, можно будет попрбовать еще раз завтра) Реально?) Ну думаю хорошо, звоню им на горячую линию, там с радостью же услышал "стать клиентом банка - нажмите 7". Жму - девушка, объясняю ситуацию. Ответ "вам надо подъехать в отделение банка". То есть пункт 7 менб только для этой божественной фразы? Потому что узнать подробнее об условиях - там еще отдельный пункт. Я даже не знаю, хочу ли стать клиентом банка теперь или может еще завтра попробовать или вообще не стоит?)

А чего вы ожидали от этого звонка?
Нужна карта - едете в отделение и оформляйте. Дистанционного оформления нет, доставки курьером нет.

Это вот и досадно. Ладно, в итоге дозвонились с 10-го раза) Назначили на завтра встречу в банке)
euroua
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:54

Re: Кредобанк

Для валютообмена Правильного есть какие то нюансы?лимиты,отлежка денег перед снятием, комиссии,чем лучше заводить сэп или п2п
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 18:05

  Яша написав:Для валютообмена Правильного есть какие то нюансы?лимиты,отлежка денег перед снятием, комиссии,чем лучше заводить сэп или п2п

Нюансрв нет.
Заходят деньги обоими способами хорошо.
Р2р зачасиую мгновенно, iban с 23 до 9 утра отлеживается до 9 утра,в остальное время около часа.

Снятие хоть через 5 минут, но без заказа только до 3 куе.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:26

  Яша написав:Для валютообмена Правильного есть какие то нюансы?лимиты,отлежка денег перед снятием, комиссии,чем лучше заводить сэп или п2п

Добрий день! Обмежень та лімітів при обміні валют з Правильної картки немає. Ось тут усі тарифи: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 451719.pdf
Kredobank
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 21:11

Свинорылы, намекните начинающему свинтусу такое.
На какие категории вы тратите вот те необходимые 3 т грн, чтобы не в ущерб кешбэкам остальных карточек?)
На всякие мутные МСС плачу В5, там хоть крохи есть. Еда и АЗС - тоже есть чем. А тут какие хитрости применить, чтобы выполнить условие?)
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 21:28

Hotab
Да все просто, 5,5% больше чем % за что угодно. Продукты, одежду, обувь, аптеки начну с Правильной. Комуналь оставляю Ньюкарте Укрсиба.
valya
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:19

Re: Кредобанк

  Hotab написав:. Еда и АЗС - тоже есть чем

чем чем )
greenozon
 
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  #<1 ... 268269270271
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