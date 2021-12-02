Додано: Сер 01 гру, 2021 15:46

Классно вообще, как в прошлое сходил. Ну думаю ладно, хочу я эту их Правильну карту. Вбиваю имя-номер на сайте. 2 раза перезванивает видно робот, гудок и тишина на том конце. Ну подождал еще, думаю еще раз попробовать - а уже на сайте мол прости чувак, ты свой шанс уже использовал, можно будет попрбовать еще раз завтра) Реально?) Ну думаю хорошо, звоню им на горячую линию, там с радостью же услышал "стать клиентом банка - нажмите 7". Жму - девушка, объясняю ситуацию. Ответ "вам надо подъехать в отделение банка". То есть пункт 7 менб только для этой божественной фразы? Потому что узнать подробнее об условиях - там еще отдельный пункт. Я даже не знаю, хочу ли стать клиентом банка теперь или может еще завтра попробовать или вообще не стоит?)