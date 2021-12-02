Классно вообще, как в прошлое сходил. Ну думаю ладно, хочу я эту их Правильну карту. Вбиваю имя-номер на сайте. 2 раза перезванивает видно робот, гудок и тишина на том конце. Ну подождал еще, думаю еще раз попробовать - а уже на сайте мол прости чувак, ты свой шанс уже использовал, можно будет попрбовать еще раз завтра) Реально?) Ну думаю хорошо, звоню им на горячую линию, там с радостью же услышал "стать клиентом банка - нажмите 7". Жму - девушка, объясняю ситуацию. Ответ "вам надо подъехать в отделение банка". То есть пункт 7 менб только для этой божественной фразы? Потому что узнать подробнее об условиях - там еще отдельный пункт. Я даже не знаю, хочу ли стать клиентом банка теперь или может еще завтра попробовать или вообще не стоит?)
euroua написав:Классно вообще, как в прошлое сходил. Ну думаю ладно, хочу я эту их Правильну карту. Вбиваю имя-номер на сайте. 2 раза перезванивает видно робот, гудок и тишина на том конце. Ну подождал еще, думаю еще раз попробовать - а уже на сайте мол прости чувак, ты свой шанс уже использовал, можно будет попрбовать еще раз завтра) Реально?) Ну думаю хорошо, звоню им на горячую линию, там с радостью же услышал "стать клиентом банка - нажмите 7". Жму - девушка, объясняю ситуацию. Ответ "вам надо подъехать в отделение банка". То есть пункт 7 менб только для этой божественной фразы? Потому что узнать подробнее об условиях - там еще отдельный пункт. Я даже не знаю, хочу ли стать клиентом банка теперь или может еще завтра попробовать или вообще не стоит?)
А чего вы ожидали от этого звонка? Нужна карта - едете в отделение и оформляйте. Дистанционного оформления нет, доставки курьером нет.
euroua написав:Классно вообще, как в прошлое сходил. Ну думаю ладно, хочу я эту их Правильну карту. Вбиваю имя-номер на сайте. 2 раза перезванивает видно робот, гудок и тишина на том конце. Ну подождал еще, думаю еще раз попробовать - а уже на сайте мол прости чувак, ты свой шанс уже использовал, можно будет попрбовать еще раз завтра) Реально?) Ну думаю хорошо, звоню им на горячую линию, там с радостью же услышал "стать клиентом банка - нажмите 7". Жму - девушка, объясняю ситуацию. Ответ "вам надо подъехать в отделение банка". То есть пункт 7 менб только для этой божественной фразы? Потому что узнать подробнее об условиях - там еще отдельный пункт. Я даже не знаю, хочу ли стать клиентом банка теперь или может еще завтра попробовать или вообще не стоит?)
А чего вы ожидали от этого звонка? Нужна карта - едете в отделение и оформляйте. Дистанционного оформления нет, доставки курьером нет.
Это вот и досадно. Ладно, в итоге дозвонились с 10-го раза) Назначили на завтра встречу в банке)
Свинорылы, намекните начинающему свинтусу такое. На какие категории вы тратите вот те необходимые 3 т грн, чтобы не в ущерб кешбэкам остальных карточек?) На всякие мутные МСС плачу В5, там хоть крохи есть. Еда и АЗС - тоже есть чем. А тут какие хитрости применить, чтобы выполнить условие?)