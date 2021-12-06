Миша-клиент написав:Заранее благодарен за комментарии (в тарифах НЕ увидел), как тарифицируется: 1) платеж за границей В ВАЛЮТЕ с правильной карты (за товары, услуги) в USD и EUR; 2) а оплата товара в и-нете (напр., купленного на и-бее)?
И еще, 3) зачисление в валюте (напр., ошибочный платеж ИЛИ возврат Tax Free) на правильную карту в USD и EUR - НЕ тарифицируется, правильно?
Добрий день! відповідаємо щодо тарифів: 1. Платіж у валюті за кордоном з Правильної картки відбувається без комісії за конвертацію. 2. Оплата товарів на іноземних сайтах Правильною карткою - аналогічно без комісії за конвертацію. 3. Щодо перелічених зарахувань уточнюємо інформацію.
По первому вопросу, разрешите уточнить (потому как написано немного ...не конкретно) Оплата на торговых POS-терминалах за границей с "Правильной" гривневой(!) карты будет идти без комиссии? А если в экзотических валютах - через доллар или евро будет пересчет, карта MasterCard? Большое спасибо за уточнение!
Искатель написав:А если в экзотических валютах - через доллар или евро будет пересчет, карта MasterCard?
А какая разница? Что МПС банку выставит - то и проконвертят. На той странице что я указывал выше еще и кулькуляторы обеих МПС висят. Вот по ним я так понимаю и надо считать. Или вы будете исходя из курса пары бакс-евро пытаться угадать удобнее заплатить картой Креди или какого-нибудь условного Юнекса. Вангую что тут пересчет будет через бакс. Если некоторые банки уже оплаты в евро с собственных карт пересчитывают через бакс - то вероятность того что кто-то будет пользовать Евро для пересчета экзотики через МПС, полагаю весьма мизерна
Flamingo написав:Вангую что тут пересчет будет через бакс. Если некоторые банки уже оплаты в евро с собственных карт пересчитывают через бакс - то вероятность того что кто-то будет пользовать Евро для пересчета экзотики через МПС, полагаю весьма мизерна
вроде ж Евро пересчет для ЕС дефакто стандарт, кроме Турции
Flamingo написав:Вангую что тут пересчет будет через бакс. Если некоторые банки уже оплаты в евро с собственных карт пересчитывают через бакс - то вероятность того что кто-то будет пользовать Евро для пересчета экзотики через МПС, полагаю весьма мизерна
вроде ж Евро пересчет для ЕС дефакто стандарт, кроме Турции
Ну Турция в ЕС пока я так понимаю не входит. А по поводу пересчета через Евро - это вы расскажите к примеру ПУМБу (или Юнексу) - которые при оплате их МС-картами в Евро в зоне Евро пересчет делают через бакс. Причем вполне официально