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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 269270271272

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 10:09

  valya написав:Hotab
Да все просто, 5,5% больше чем % за что угодно. Продукты, одежду, обувь, аптеки начну с Правильной. Комуналь оставляю Ньюкарте Укрсиба.

А коммуналь засчитается в эти 3к через некст, портмоне? Вроде исключающих МСС не нашел в правилах.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:14

Выход с правильной карты только по СЕП бесплатно или же можно вытянуть другим банком?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 15:25

  lloydbanksua написав:Выход с правильной карты только по СЕП бесплатно или же можно вытянуть другим банком?



можно если верить
https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... e9cfa9.pdf

ну и в любом банкомате же
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 03:56

  Kredobank написав:
  Миша-клиент написав:Заранее благодарен за комментарии (в тарифах НЕ увидел), как тарифицируется:
1) платеж за границей В ВАЛЮТЕ с правильной карты (за товары, услуги) в USD и EUR;
2) а оплата товара в и-нете (напр., купленного на и-бее)?

И еще,
3) зачисление в валюте (напр., ошибочный платеж ИЛИ возврат Tax Free) на правильную карту в USD и EUR - НЕ тарифицируется, правильно?

Добрий день!
відповідаємо щодо тарифів:
1. Платіж у валюті за кордоном з Правильної картки відбувається без комісії за конвертацію.
2. Оплата товарів на іноземних сайтах Правильною карткою - аналогічно без комісії за конвертацію.
3. Щодо перелічених зарахувань уточнюємо інформацію.

По первому вопросу, разрешите уточнить (потому как написано немного ...не конкретно)
Оплата на торговых POS-терминалах за границей с "Правильной" гривневой(!) карты будет идти без комиссии?
А если в экзотических валютах - через доллар или евро будет пересчет, карта MasterCard?
Большое спасибо за уточнение!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 05:46

Re: Кредобанк

  Искатель написав:Оплата на торговых POS-терминалах за границей с "Правильной" гривневой(!) карты будет идти без комиссии?

https://kredobank.com.ua/info/kursy-valyut/cards - вот тут те курсы который банк применить при расчете в баксе, евро или злотом. Доп. комис не предусмотрен.
  Искатель написав:А если в экзотических валютах - через доллар или евро будет пересчет, карта MasterCard?

А какая разница? Что МПС банку выставит - то и проконвертят. На той странице что я указывал выше еще и кулькуляторы обеих МПС висят. Вот по ним я так понимаю и надо считать. Или вы будете исходя из курса пары бакс-евро пытаться угадать удобнее заплатить картой Креди или какого-нибудь условного Юнекса. Вангую что тут пересчет будет через бакс. Если некоторые банки уже оплаты в евро с собственных карт пересчитывают через бакс - то вероятность того что кто-то будет пользовать Евро для пересчета экзотики через МПС, полагаю весьма мизерна
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 11:40

  Flamingo написав:Вангую что тут пересчет будет через бакс. Если некоторые банки уже оплаты в евро с собственных карт пересчитывают через бакс - то вероятность того что кто-то будет пользовать Евро для пересчета экзотики через МПС, полагаю весьма мизерна


вроде ж Евро пересчет для ЕС дефакто стандарт,
кроме Турции
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 14:23

  cohan написав:
  Flamingo написав:Вангую что тут пересчет будет через бакс. Если некоторые банки уже оплаты в евро с собственных карт пересчитывают через бакс - то вероятность того что кто-то будет пользовать Евро для пересчета экзотики через МПС, полагаю весьма мизерна


вроде ж Евро пересчет для ЕС дефакто стандарт,
кроме Турции

Ну Турция в ЕС пока я так понимаю не входит. А по поводу пересчета через Евро - это вы расскажите к примеру ПУМБу (или Юнексу) - которые при оплате их МС-картами в Евро в зоне Евро пересчет делают через бакс. Причем вполне официально :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 17:37

Ліміти на СЕП

Хто знає, які ліміти на СЕП у Кредобанку при переказах через онлайн-банкинг?
riwalir
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 23:01

  riwalir написав:Хто знає, які ліміти на СЕП у Кредобанку при переказах через онлайн-банкинг?


говорят до ляма свободно, если клиент

официально вообще без ограничений
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... d38d45.pdf
но конечно финмон не спит, лучше спросить у менеджера
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 08:15

Додали -
"Вибір періоду формування виписки за карткою (свайп вправо в деталях картки)"
Ну прям молодці!

В цьому місяці вже була смска про виконання умов гри в кредо?
Все виконав ще 3го, а смс нема 🤔
KVV
 
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