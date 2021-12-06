Додано: Суб 04 гру, 2021 05:46

Искатель написав: Оплата на торговых POS-терминалах за границей с "Правильной" гривневой(!) карты будет идти без комиссии? Оплата на торговых POS-терминалах за границей с "Правильной" гривневой(!) карты будет идти без комиссии?

Искатель написав: А если в экзотических валютах - через доллар или евро будет пересчет, карта MasterCard? А если в экзотических валютах - через доллар или евро будет пересчет, карта MasterCard?

- вот тут те курсы который банк применить при расчете в баксе, евро или злотом. Доп. комис не предусмотрен.А какая разница? Что МПС банку выставит - то и проконвертят. На той странице что я указывал выше еще и кулькуляторы обеих МПС висят. Вот по ним я так понимаю и надо считать. Или вы будете исходя из курса пары бакс-евро пытаться угадать удобнее заплатить картой Креди или какого-нибудь условного Юнекса. Вангую что тут пересчет будет через бакс. Если некоторые банки уже оплаты в евро с собственных карт пересчитывают через бакс - то вероятность того что кто-то будет пользовать Евро для пересчета экзотики через МПС, полагаю весьма мизерна