да лан, мин платеж по кредитк появился, может и сумму к погашению будут писать
зотя с их куцым лимитом и так легко считать
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 гру, 2021 12:10
Re: Кредобанк
да лан, мин платеж по кредитк появился, может и сумму к погашению будут писать
зотя с их куцым лимитом и так легко считать
Додано: Вів 07 гру, 2021 17:37
Народ 3000 в месяц необходимых трат считаются по дате покупки или по дате проводки?
Додано: Сер 08 гру, 2021 05:47
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|