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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:10

Re: Кредобанк

да лан, мин платеж по кредитк появился, может и сумму к погашению будут писать

зотя с их куцым лимитом и так легко считать
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:37

Народ 3000 в месяц необходимых трат считаются по дате покупки или по дате проводки?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:57

Тут грили-покупке.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 05:47

  slktym007 написав:Народ 3000 в месяц необходимых трат считаются по дате покупки или по дате проводки?

По дате покупки, проверено.
Но я все равно попробую выполнить раньше, чем 30-31.12 :)
Искатель
 
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Кредобанк (2724)
08.12.2021 05:47
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