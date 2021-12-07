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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 гру, 2021 12:10
да лан, мин платеж по кредитк появился, может и сумму к погашению будут писать
зотя с их куцым лимитом и так легко считать
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cohan
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Додано: Вів 07 гру, 2021 17:37
Народ 3000 в месяц необходимых трат считаются по дате покупки или по дате проводки?
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slktym007
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Додано: Вів 07 гру, 2021 17:57
Тут грили-покупке.
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demichh
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Додано: Сер 08 гру, 2021 05:47
slktym007 написав:
Народ 3000 в месяц необходимых трат считаются по дате покупки или по дате проводки?
По дате покупки, проверено.
Но я все равно попробую выполнить раньше, чем 30-31.12
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Искатель
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Додано: Сер 08 гру, 2021 09:35
Искатель написав: slktym007 написав:
Народ 3000 в месяц необходимых трат считаются по дате покупки или по дате проводки?
По дате покупки, проверено.
Но я все равно попробую выполнить раньше, чем 30-31.12
Та я тоже постараюсь.
А подскажите еще, 6000 я стянул и можно сразу СЕПить или надо помариновать?
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slktym007
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Додано: Сер 08 гру, 2021 09:47
slktym007 написав: Искатель написав: slktym007 написав:
Народ 3000 в месяц необходимых трат считаются по дате покупки или по дате проводки?
По дате покупки, проверено.
Но я все равно попробую выполнить раньше, чем 30-31.12
Та я тоже постараюсь.
А подскажите еще, 6000 я стянул и можно сразу СЕПить или надо помариновать?
лучше на след день, чтобы провелось / закрылся
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cohan
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Додано: Сер 08 гру, 2021 12:56
slktym007 написав:
А подскажите еще, 6000 я стянул и можно сразу СЕПить или надо помариновать?
Можно сразу СЭПить.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 13:53
Кредо выплатил в Кишеню бонус 500 грн. по Правильной карте за первые три месяца
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AlexTk
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