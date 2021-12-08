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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 гру, 2021 19:28
подскажите, будь ласка, шо не так:
при добавлении карты в gpay получаю от банка "условия использовния", а после их принятия gpay говорит "Не удалось настроить бесконтактную оплату"
следом приходит смс "internet code google *temporary hold, gb 0.00uah card**xxxx" (тут xxxx - 4 цифры карты)
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vvs2k
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Додано: Сер 08 гру, 2021 20:29
vvs2k написав:
подскажите, будь ласка, шо не так:
при добавлении карты в gpay получаю от банка "условия использовния", а после их принятия gpay говорит "Не удалось настроить бесконтактную оплату"
следом приходит смс "internet code google *temporary hold, gb 0.00uah card**xxxx" (тут xxxx - 4 цифры карты)
мож нуна хотя бы 1грн закинуть на карту?
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Amethyst
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Додано: Сер 08 гру, 2021 20:40
Amethyst
"всё уже закинуто до нас"
хотя первый раз подключал 0-ую карту, а после пополнения просто пытался восстановить ее из скрытых карт...
upd удаление карты и добавление ее заново не помогло...
ладно, понапрягаю горячку
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vvs2k
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Додано: Сер 08 гру, 2021 20:55
vvs2k написав:
подскажите, будь ласка, шо не так:
при добавлении карты в gpay получаю от банка "условия использовния", а после их принятия gpay говорит "Не удалось настроить бесконтактную оплату"
следом приходит смс "internet code google *temporary hold, gb 0.00uah card**xxxx" (тут xxxx - 4 цифры карты)
Сегодня подключил карту через апликуху Кредо прямо перед кассой в магазине.
Вообще без проблем.
Вы из приложения добавляли или через gpay вручную?
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ramaz
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Додано: Сер 08 гру, 2021 23:19
ramaz
в приложении gpay
даже не подозревал, что в банковском приложении такое есть, бо оно у них несколько заумное, многие вещи неочевидны
нашел подключение к gpay, но тоже лепит какие-то ошибки, мабуть, ночные дозоры работают
попробую уже завтра
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vvs2k
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