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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 271272273274

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:28

Re: Кредобанк

подскажите, будь ласка, шо не так:
при добавлении карты в gpay получаю от банка "условия использовния", а после их принятия gpay говорит "Не удалось настроить бесконтактную оплату"
следом приходит смс "internet code google *temporary hold, gb 0.00uah card**xxxx" (тут xxxx - 4 цифры карты)
vvs2k
 
Повідомлень: 64
З нами з: 09.04.18
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:29

  vvs2k написав:подскажите, будь ласка, шо не так:
при добавлении карты в gpay получаю от банка "условия использовния", а после их принятия gpay говорит "Не удалось настроить бесконтактную оплату"
следом приходит смс "internet code google *temporary hold, gb 0.00uah card**xxxx" (тут xxxx - 4 цифры карты)

мож нуна хотя бы 1грн закинуть на карту?
Amethyst
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Повідомлень: 1416
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:40

Amethyst
"всё уже закинуто до нас" :)
хотя первый раз подключал 0-ую карту, а после пополнения просто пытался восстановить ее из скрытых карт...

upd удаление карты и добавление ее заново не помогло...
ладно, понапрягаю горячку
vvs2k
 
Повідомлень: 64
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:55

  vvs2k написав:подскажите, будь ласка, шо не так:
при добавлении карты в gpay получаю от банка "условия использовния", а после их принятия gpay говорит "Не удалось настроить бесконтактную оплату"
следом приходит смс "internet code google *temporary hold, gb 0.00uah card**xxxx" (тут xxxx - 4 цифры карты)

Сегодня подключил карту через апликуху Кредо прямо перед кассой в магазине.
Вообще без проблем.

Вы из приложения добавляли или через gpay вручную?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:19

ramaz
в приложении gpay
даже не подозревал, что в банковском приложении такое есть, бо оно у них несколько заумное, многие вещи неочевидны
нашел подключение к gpay, но тоже лепит какие-то ошибки, мабуть, ночные дозоры работают
попробую уже завтра
vvs2k
 
Повідомлень: 64
З нами з: 09.04.18
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