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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 280281282283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 10:36

  Zonenor написав:
  Kredobank написав:
  Zonenor написав:Почему в истории операций указывается дата платежа, но не указывается время? И в выписке я так понимаю показывает дату платежа и дату проводки тоже в формате день/месяц/год , но не указывается время. Если несколько одинаковых платежей в один день трудно разобраться.

Добрий день!
В онлайн-банкінгу точний час операції вказано в Деталях операції. Натискаєте "Історія" і обираєте ту операцію, що вас цікавить. В деталях знайдете дату створення та дату кінцевого статусу з вказанням часу в годинах.

В разделе "история" из всех операций указываются только обмены валюты. Зачисления на карту, переводы, покупки не отображаются. Вот скриншот с мобильного приложенияЗображення

Добрий день! Це нетипова проблема. Напишіть, будь ласка, у приватні повідомлення.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 10:52

  Kredobank написав:
  Hotab написав:Kredobank , а где-то отображается, выполнены ли условия в прошедшем месяце?

Добрий день! Про виконання або не виконання умов приходять sms-повідомлення, або ж ви завжди можете дізнатись це, зателефонувавши на інформаційну лінію 0 800 500 850

Дякую. Точно, є смс в п'ятницю, не бачив.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 11:05

  Hotab написав:
  Kredobank написав:
  Hotab написав:Kredobank , а где-то отображается, выполнены ли условия в прошедшем месяце?

Добрий день! Про виконання або не виконання умов приходять sms-повідомлення, або ж ви завжди можете дізнатись це, зателефонувавши на інформаційну лінію 0 800 500 850

Дякую. Точно, є смс в п'ятницю, не бачив.

Будь ласка
Kredobank
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 11:43

  Kredobank написав:Від початку програми бонус доступний лише для нових клієнтів банку, або тих, які закрили поточні рахунки до 01 березня 2021 року включно

Раз продлили программу - логично было бы и передвинуть дату отсечения старичков, не ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 11:47

  mustbe написав:
  Kredobank написав:Від початку програми бонус доступний лише для нових клієнтів банку, або тих, які закрили поточні рахунки до 01 березня 2021 року включно

Раз продлили программу - логично было бы и передвинуть дату отсечения старичков, не ?

Дата до якої можна було закрити рахунки залишається: 1 березня 2021 року включно.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 11:51

  Kredobank написав:
  mustbe написав:
  Kredobank написав:Від початку програми бонус доступний лише для нових клієнтів банку, або тих, які закрили поточні рахунки до 01 березня 2021 року включно

Раз продлили программу - логично было бы и передвинуть дату отсечения старичков, не ?

Дата до якої можна було закрити рахунки залишається: 1 березня 2021 року включно.

Это прискорбно
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 12:00

Re: Кредобанк

  Kredobank написав:Добрий день! Від початку програми бонус доступний лише для нових клієнтів банку


Чому б в Новому році не розширити базу активних клієнтів, які колись просто відкрили рахунок в Кредо, проте ним не користуються?!!
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:26

А когда заработанные 500 грн за "три месяца мучений" зачислят? И куда: на Правильную, на Кишеню?
И еще, стесняюсь спросить: это "чистыми" или еще вычтут налоги?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:34

  Искатель написав:А когда заработанные 500 грн за "три месяца мучений" зачислят? И куда: на Правильную, на Кишеню?
И еще, стесняюсь спросить: это "чистыми" или еще вычтут налоги?

На кишеню и д.б. чистыми. А когда -в четвертом и седьмом месяцах после получения карты при выполнении условий. Ну или в пятом и восьмом если карта получалась после 15го числа
Flamingo
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