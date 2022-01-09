Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 січ, 2022 10:36
Zonenor написав: Kredobank написав: Zonenor написав:
Почему в истории операций указывается дата платежа, но не указывается время? И в выписке я так понимаю показывает дату платежа и дату проводки тоже в формате день/месяц/год , но не указывается время. Если несколько одинаковых платежей в один день трудно разобраться.
Добрий день!
В онлайн-банкінгу точний час операції вказано в Деталях операції. Натискаєте "Історія" і обираєте ту операцію, що вас цікавить. В деталях знайдете дату створення та дату кінцевого статусу з вказанням часу в годинах.
В разделе "история" из всех операций указываются только обмены валюты. Зачисления на карту, переводы, покупки не отображаются. Вот скриншот с мобильного приложения
Добрий день! Це нетипова проблема. Напишіть, будь ласка, у приватні повідомлення.
Kredobank
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Додано: Сер 05 січ, 2022 10:52
Kredobank написав: Hotab написав: Kredobank
, а где-то отображается, выполнены ли условия в прошедшем месяце?
Добрий день! Про виконання або не виконання умов приходять sms-повідомлення, або ж ви завжди можете дізнатись це, зателефонувавши на інформаційну лінію 0 800 500 850
Дякую. Точно, є смс в п'ятницю, не бачив.
Hotab
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Додано: Сер 05 січ, 2022 11:05
Hotab написав: Kredobank написав: Hotab написав: Kredobank
, а где-то отображается, выполнены ли условия в прошедшем месяце?
Добрий день! Про виконання або не виконання умов приходять sms-повідомлення, або ж ви завжди можете дізнатись це, зателефонувавши на інформаційну лінію 0 800 500 850
Дякую. Точно, є смс в п'ятницю, не бачив.
Будь ласка
Kredobank
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Додано: Сер 05 січ, 2022 11:43
Kredobank написав:
Від початку програми бонус доступний лише для нових клієнтів банку, або тих, які закрили поточні рахунки до 01 березня 2021 року включно
Раз продлили программу - логично было бы и передвинуть дату отсечения старичков, не ?
mustbe
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Додано: Сер 05 січ, 2022 11:47
mustbe написав: Kredobank написав:
Від початку програми бонус доступний лише для нових клієнтів банку, або тих, які закрили поточні рахунки до 01 березня 2021 року включно
Раз продлили программу - логично было бы и передвинуть дату отсечения старичков, не ?
Дата до якої можна було закрити рахунки залишається: 1 березня 2021 року включно.
Kredobank
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Додано: Сер 05 січ, 2022 11:51
Kredobank написав: mustbe написав: Kredobank написав:
Від початку програми бонус доступний лише для нових клієнтів банку, або тих, які закрили поточні рахунки до 01 березня 2021 року включно
Раз продлили программу - логично было бы и передвинуть дату отсечения старичков, не ?
Дата до якої можна було закрити рахунки залишається: 1 березня 2021 року включно.
Это прискорбно
mustbe
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Додано: Сер 05 січ, 2022 12:00
Kredobank написав:
Добрий день! Від початку програми бонус доступний лише для нових клієнтів банку
Чому б в Новому році не розширити базу активних клієнтів, які колись просто відкрили рахунок в Кредо, проте ним не користуються?!!
V2
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Додано: Нед 09 січ, 2022 19:26
А когда заработанные 500 грн за "три месяца мучений" зачислят? И куда: на Правильную, на Кишеню?
И еще, стесняюсь спросить: это "чистыми" или еще вычтут налоги?
Искатель
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Додано: Нед 09 січ, 2022 19:34
Искатель написав:
А когда заработанные 500 грн за "три месяца мучений" зачислят? И куда: на Правильную, на Кишеню?
И еще, стесняюсь спросить: это "чистыми" или еще вычтут налоги?
На кишеню и д.б. чистыми. А когда -в четвертом и седьмом месяцах после получения карты при выполнении условий. Ну или в пятом и восьмом если карта получалась после 15го числа
Flamingo
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Додано: Нед 09 січ, 2022 23:32
Flamingo написав: Искатель написав:
А когда заработанные 500 грн за "три месяца мучений" зачислят? И куда: на Правильную, на Кишеню?
И еще, стесняюсь спросить: это "чистыми" или еще вычтут налоги?
На кишеню и д.б. чистыми. А когда -в четвертом и седьмом месяцах после получения карты при выполнении условий. Ну или в пятом и восьмом если карта получалась после 15го числа
Большое спасибо за ответ!
Когда - подразумевалось "примерно в каких числах".Я понимаю, что в январе должно быть (три месяца выполнения условий прошло), просто хочется понять, уже с 10-го выглядывать или будет позже.
Искатель
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