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банках (гарне і погане) / Кредобанк Кредобанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 281282283284 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Кредобанк 3 5 169 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 45 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 21 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 27 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 25% 42 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 20% 34 Всього голосів : 169 Додано: Нед 09 січ, 2022 23:49 Flamingo написав: Искатель написав: А когда заработанные 500 грн за "три месяца мучений" зачислят? И куда: на Правильную, на Кишеню?

И еще, стесняюсь спросить: это "чистыми" или еще вычтут налоги? А когда заработанные 500 грн за "три месяца мучений" зачислят? И куда: на Правильную, на Кишеню?И еще, стесняюсь спросить: это "чистыми" или еще вычтут налоги?

На кишеню и д.б. чистыми. А когда -в четвертом и седьмом месяцах после получения карты при выполнении условий. Ну или в пятом и восьмом если карта получалась после 15го числа На кишеню и д.б. чистыми. А когда -в четвертом и седьмом месяцах после получения карты при выполнении условий. Ну или в пятом и восьмом если карта получалась после 15го числа



А от фискалов ждать по выплате этих 500 + 500 грн. "письма счастья"?

Как оказалось, напр., выплаты за службу в ВСУ по мобилизации - они рассматривают как второе место работы (с пересчетом НДФО И вызовом к себе)! : ) А от фискалов ждать по выплате этих 500 + 500 грн. "письма счастья"?Как оказалось, напр., выплаты за службу в ВСУ по мобилизации - они рассматривают как второе место работы (с пересчетом НДФО И вызовом к себе)! : ) Миша-клиент Повідомлень: 529 З нами з: 02.11.08 Подякував: 1 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 00:52 Миша-клиент написав: А от фискалов ждать по выплате этих 500 + 500 грн. "письма счастья"?

Как оказалось, напр., выплаты за службу в ВСУ по мобилизации - они рассматривают как второе место работы (с пересчетом НДФО И вызовом к себе)! : ) А от фискалов ждать по выплате этих 500 + 500 грн. "письма счастья"?Как оказалось, напр., выплаты за службу в ВСУ по мобилизации - они рассматривают как второе место работы (с пересчетом НДФО И вызовом к себе)! : )

Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима. Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима. klug Повідомлень: 6499 З нами з: 18.08.14 Подякував: 283 раз. Подякували: 884 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 08:35 klug написав: Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима. Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима.



Я НЕ знаю, потому и спрашивал о необходимости декларирования; проценты по банк. вкладам ВРОДЕ НЕ декларируются, банк с них как налоговый агент удерживает НДФЛ + в/сбор и этого - достаточно. А когда чай "Тесс" по своей акции с розыгрышем призов потребовал копию паспорта и налогового кода для фискалов по подарку - был послан вместе со своим подарком!

ПОЭТОМУ я и поинтересовался, потребуется ЛИ из-за этого бонуса возиться с заполнением декларации, или нет, у тех, кто уже сталкивался. Я НЕ знаю, потому и спрашивал о необходимости декларирования; проценты по банк. вкладам ВРОДЕ НЕ декларируются, банк с них как налоговый агент удерживает НДФЛ + в/сбор и этого - достаточно. А когда чай "Тесс" по своей акции с розыгрышем призов потребовал копию паспорта и налогового кода для фискалов по подарку - был послан вместе со своим подарком!ПОЭТОМУ я и поинтересовался, потребуется ЛИ из-за этого бонуса возиться с заполнением декларации, или нет, у тех, кто уже сталкивался. Миша-клиент Повідомлень: 529 З нами з: 02.11.08 Подякував: 1 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 08:47 Миша-клиент написав: klug написав: Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима. Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима.



Я НЕ знаю, потому и спрашивал о необходимости декларирования; проценты по банк. вкладам ВРОДЕ НЕ декларируются, банк с них как налоговый агент удерживает НДФЛ + в/сбор и этого - достаточно. А когда чай "Тесс" по своей акции с розыгрышем призов потребовал копию паспорта и налогового кода для фискалов по подарку - был послан вместе со своим подарком!

ПОЭТОМУ я и поинтересовался, потребуется ЛИ из-за этого бонуса возиться с заполнением декларации, или нет, у тех, кто уже сталкивался. Я НЕ знаю, потому и спрашивал о необходимости декларирования; проценты по банк. вкладам ВРОДЕ НЕ декларируются, банк с них как налоговый агент удерживает НДФЛ + в/сбор и этого - достаточно. А когда чай "Тесс" по своей акции с розыгрышем призов потребовал копию паспорта и налогового кода для фискалов по подарку - был послан вместе со своим подарком!ПОЭТОМУ я и поинтересовался, потребуется ЛИ из-за этого бонуса возиться с заполнением декларации, или нет, у тех, кто уже сталкивался. Не заморачивайтесь. Банк, согласно законодательства, выступает налоговым агентом, так что он заплатит налог и подаст в налоговую все что нужно. Не заморачивайтесь. Банк, согласно законодательства, выступает налоговым агентом, так что он заплатит налог и подаст в налоговую все что нужно. antey718 Повідомлень: 721 З нами з: 03.08.13 Подякував: 47 раз. Подякували: 114 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 08:54 Миша-клиент написав: klug написав: Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима. Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима.



Я НЕ знаю, потому и спрашивал о необходимости декларирования; проценты по банк. вкладам ВРОДЕ НЕ декларируются, банк с них как налоговый агент удерживает НДФЛ + в/сбор и этого - достаточно. А когда чай "Тесс" по своей акции с розыгрышем призов потребовал копию паспорта и налогового кода для фискалов по подарку - был послан вместе со своим подарком!

ПОЭТОМУ я и поинтересовался, потребуется ЛИ из-за этого бонуса возиться с заполнением декларации, или нет, у тех, кто уже сталкивался. Я НЕ знаю, потому и спрашивал о необходимости декларирования; проценты по банк. вкладам ВРОДЕ НЕ декларируются, банк с них как налоговый агент удерживает НДФЛ + в/сбор и этого - достаточно. А когда чай "Тесс" по своей акции с розыгрышем призов потребовал копию паспорта и налогового кода для фискалов по подарку - был послан вместе со своим подарком!ПОЭТОМУ я и поинтересовался, потребуется ЛИ из-за этого бонуса возиться с заполнением декларации, или нет, у тех, кто уже сталкивался.

Вы, наверно, ФОП или работаете в очень серьезной организации, где ежегодно надо подавать декларацию?

Вы еще до Кредобанка нигде кешбэк не получали, ни в одном банке? А если получали, в декларации подаваемой отображали? Вы, наверно, ФОП или работаете в очень серьезной организации, где ежегодно надо подавать декларацию?Вы еще до Кредобанка нигде кешбэк не получали, ни в одном банке? А если получали, в декларации подаваемой отображали? Искатель Повідомлень: 5233 З нами з: 22.02.16 Подякував: 794 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 5 10 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 09:09 Искатель написав: Миша-клиент написав: klug написав: Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима. Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима.



Я НЕ знаю, потому и спрашивал о необходимости декларирования; проценты по банк. вкладам ВРОДЕ НЕ декларируются, банк с них как налоговый агент удерживает НДФЛ + в/сбор и этого - достаточно. А когда чай "Тесс" по своей акции с розыгрышем призов потребовал копию паспорта и налогового кода для фискалов по подарку - был послан вместе со своим подарком!

ПОЭТОМУ я и поинтересовался, потребуется ЛИ из-за этого бонуса возиться с заполнением декларации, или нет, у тех, кто уже сталкивался. Я НЕ знаю, потому и спрашивал о необходимости декларирования; проценты по банк. вкладам ВРОДЕ НЕ декларируются, банк с них как налоговый агент удерживает НДФЛ + в/сбор и этого - достаточно. А когда чай "Тесс" по своей акции с розыгрышем призов потребовал копию паспорта и налогового кода для фискалов по подарку - был послан вместе со своим подарком!ПОЭТОМУ я и поинтересовался, потребуется ЛИ из-за этого бонуса возиться с заполнением декларации, или нет, у тех, кто уже сталкивался.

Вы, наверно, ФОП или работаете в очень серьезной организации, где ежегодно надо подавать декларацию?

Вы еще до Кредобанка нигде кешбэк не получали, ни в одном банке? А если получали, в декларации подаваемой отображали? Вы, наверно, ФОП или работаете в очень серьезной организации, где ежегодно надо подавать декларацию?Вы еще до Кредобанка нигде кешбэк не получали, ни в одном банке? А если получали, в декларации подаваемой отображали?



НЕТ и НЕТ; НЕ получал (и НЕ состоял : ). Просто я предпочитаю НЕ заморачиваться с декларированием ВСЕГО ("нажитого непосильным трудом" с) из-за мелких доп.доходов/благ (соотв., решая для себя заранее, получать их, или - нет). НЕТ и НЕТ; НЕ получал (и НЕ состоял : ). Просто я предпочитаю НЕ заморачиваться с декларированием ВСЕГО ("нажитого непосильным трудом" с) из-за мелких доп.доходов/благ (соотв., решая для себя заранее, получать их, или - нет). Миша-клиент Повідомлень: 529 З нами з: 02.11.08 Подякував: 1 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 281282283284 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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