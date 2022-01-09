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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 січ, 2022 23:49
Flamingo написав: Искатель написав:
А когда заработанные 500 грн за "три месяца мучений" зачислят? И куда: на Правильную, на Кишеню?
И еще, стесняюсь спросить: это "чистыми" или еще вычтут налоги?
На кишеню и д.б. чистыми. А когда -в четвертом и седьмом месяцах после получения карты при выполнении условий. Ну или в пятом и восьмом если карта получалась после 15го числа
А от фискалов ждать по выплате этих 500 + 500 грн. "письма счастья"?
Как оказалось, напр., выплаты за службу в ВСУ по мобилизации - они рассматривают как второе место работы (с пересчетом НДФО И вызовом к себе)! : )
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Миша-клиент
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Додано: Пон 10 січ, 2022 00:52
Миша-клиент написав:
А от фискалов ждать по выплате этих 500 + 500 грн. "письма счастья"?
Как оказалось, напр., выплаты за службу в ВСУ по мобилизации - они рассматривают как второе место работы (с пересчетом НДФО И вызовом к себе)! : )
Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима.
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klug
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:35
klug написав:
Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима.
Я НЕ знаю, потому и спрашивал о необходимости декларирования; проценты по банк. вкладам ВРОДЕ НЕ декларируются, банк с них как налоговый агент удерживает НДФЛ + в/сбор и этого - достаточно. А когда чай "Тесс" по своей акции с розыгрышем призов потребовал копию паспорта и налогового кода для фискалов по подарку - был послан вместе со своим подарком!
ПОЭТОМУ я и поинтересовался, потребуется ЛИ из-за этого бонуса возиться с заполнением декларации, или нет, у тех, кто уже сталкивался.
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Миша-клиент
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:47
Миша-клиент написав: klug написав:
Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима.
Я НЕ знаю, потому и спрашивал о необходимости декларирования; проценты по банк. вкладам ВРОДЕ НЕ декларируются, банк с них как налоговый агент удерживает НДФЛ + в/сбор и этого - достаточно. А когда чай "Тесс" по своей акции с розыгрышем призов потребовал копию паспорта и налогового кода для фискалов по подарку - был послан вместе со своим подарком!
ПОЭТОМУ я и поинтересовался, потребуется ЛИ из-за этого бонуса возиться с заполнением декларации, или нет, у тех, кто уже сталкивался.
Не заморачивайтесь. Банк, согласно законодательства, выступает налоговым агентом, так что он заплатит налог и подаст в налоговую все что нужно.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:54
Миша-клиент написав: klug написав:
Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима.
Я НЕ знаю, потому и спрашивал о необходимости декларирования; проценты по банк. вкладам ВРОДЕ НЕ декларируются, банк с них как налоговый агент удерживает НДФЛ + в/сбор и этого - достаточно. А когда чай "Тесс" по своей акции с розыгрышем призов потребовал копию паспорта и налогового кода для фискалов по подарку - был послан вместе со своим подарком!
ПОЭТОМУ я и поинтересовался, потребуется ЛИ из-за этого бонуса возиться с заполнением декларации, или нет, у тех, кто уже сталкивался.
Вы, наверно, ФОП или работаете в очень серьезной организации, где ежегодно надо подавать декларацию?
Вы еще до Кредобанка нигде кешбэк не получали, ни в одном банке? А если получали, в декларации подаваемой отображали?
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Искатель
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Додано: Пон 10 січ, 2022 09:09
Искатель написав: Миша-клиент написав: klug написав:
Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима.
Я НЕ знаю, потому и спрашивал о необходимости декларирования; проценты по банк. вкладам ВРОДЕ НЕ декларируются, банк с них как налоговый агент удерживает НДФЛ + в/сбор и этого - достаточно. А когда чай "Тесс" по своей акции с розыгрышем призов потребовал копию паспорта и налогового кода для фискалов по подарку - был послан вместе со своим подарком!
ПОЭТОМУ я и поинтересовался, потребуется ЛИ из-за этого бонуса возиться с заполнением декларации, или нет, у тех, кто уже сталкивался.
Вы, наверно, ФОП или работаете в очень серьезной организации, где ежегодно надо подавать декларацию?
Вы еще до Кредобанка нигде кешбэк не получали, ни в одном банке? А если получали, в декларации подаваемой отображали?
НЕТ и НЕТ; НЕ получал (и НЕ состоял : ). Просто я предпочитаю НЕ заморачиваться с декларированием ВСЕГО ("нажитого непосильным трудом" с) из-за мелких доп.доходов/благ (соотв., решая для себя заранее, получать их, или - нет).
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Миша-клиент
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Додано: Пон 10 січ, 2022 10:04
Миша-клиент написав: Искатель написав:
Вы, наверно, ФОП или работаете в очень серьезной организации, где ежегодно надо подавать декларацию?
Вы еще до Кредобанка нигде кешбэк не получали, ни в одном банке? А если получали, в декларации подаваемой отображали?
НЕТ и НЕТ; НЕ получал (и НЕ состоял : ). Просто я предпочитаю НЕ заморачиваться с декларированием ВСЕГО ("нажитого непосильным трудом" с) из-за мелких доп.доходов/благ (соотв., решая для себя заранее, получать их, или - нет).
Аналогично, уже 7 лет (перестав работать там, где работал раньше) никаких деклараций не подаю.
Кстати, по этой же причине отказался от торговли акциями в Альфе, чисто из-за необходимости потом это декларировать.
Но на кешбэки это не распространяется, поверьте. Их можно смело получать, они ни на что не влияют.
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Искатель
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:11
Искатель написав:
Их можно смело получать, они ни на что не влияют
Ну як, а якщо субсидія?
Миша-клиент написав:
НЕ получал (и НЕ состоял : )
13 років на форумі без жодного кешбеку - це цікаво. Якщо Ви з якихось інших причин змушені подавати декларацію, тоді отримане від банки теж треба буде вказати, спеціально заради кешбеку чи реферальних виплат її заповнювати не потрібно. Як і за депозитами, тут банк виступає податковим агентом. Але, на відміну від депозитів, за усіма іншими виплатами банк у податкову подає інформацію персоніфіковано, як "додаткове благо". Тобто податкова буде бачити, що Ви отримали 500 + 500 і з них були сплачені відповідні податки. Також ця сума входить до сукупного річного доходу.
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klug
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