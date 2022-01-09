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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 281282283284

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 23:49

  Flamingo написав:
  Искатель написав:А когда заработанные 500 грн за "три месяца мучений" зачислят? И куда: на Правильную, на Кишеню?
И еще, стесняюсь спросить: это "чистыми" или еще вычтут налоги?

На кишеню и д.б. чистыми. А когда -в четвертом и седьмом месяцах после получения карты при выполнении условий. Ну или в пятом и восьмом если карта получалась после 15го числа


А от фискалов ждать по выплате этих 500 + 500 грн. "письма счастья"?
Как оказалось, напр., выплаты за службу в ВСУ по мобилизации - они рассматривают как второе место работы (с пересчетом НДФО И вызовом к себе)! : )
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 00:52

  Миша-клиент написав:А от фискалов ждать по выплате этих 500 + 500 грн. "письма счастья"?
Как оказалось, напр., выплаты за службу в ВСУ по мобилизации - они рассматривают как второе место работы (с пересчетом НДФО И вызовом к себе)! : )

Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:35

  klug написав:Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима.


Я НЕ знаю, потому и спрашивал о необходимости декларирования; проценты по банк. вкладам ВРОДЕ НЕ декларируются, банк с них как налоговый агент удерживает НДФЛ + в/сбор и этого - достаточно. А когда чай "Тесс" по своей акции с розыгрышем призов потребовал копию паспорта и налогового кода для фискалов по подарку - был послан вместе со своим подарком!
ПОЭТОМУ я и поинтересовался, потребуется ЛИ из-за этого бонуса возиться с заполнением декларации, или нет, у тех, кто уже сталкивался.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:47

  Миша-клиент написав:
  klug написав:Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима.


Я НЕ знаю, потому и спрашивал о необходимости декларирования; проценты по банк. вкладам ВРОДЕ НЕ декларируются, банк с них как налоговый агент удерживает НДФЛ + в/сбор и этого - достаточно. А когда чай "Тесс" по своей акции с розыгрышем призов потребовал копию паспорта и налогового кода для фискалов по подарку - был послан вместе со своим подарком!
ПОЭТОМУ я и поинтересовался, потребуется ЛИ из-за этого бонуса возиться с заполнением декларации, или нет, у тех, кто уже сталкивался.
Не заморачивайтесь. Банк, согласно законодательства, выступает налоговым агентом, так что он заплатит налог и подаст в налоговую все что нужно.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:54

  Миша-клиент написав:
  klug написав:Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима.


Я НЕ знаю, потому и спрашивал о необходимости декларирования; проценты по банк. вкладам ВРОДЕ НЕ декларируются, банк с них как налоговый агент удерживает НДФЛ + в/сбор и этого - достаточно. А когда чай "Тесс" по своей акции с розыгрышем призов потребовал копию паспорта и налогового кода для фискалов по подарку - был послан вместе со своим подарком!
ПОЭТОМУ я и поинтересовался, потребуется ЛИ из-за этого бонуса возиться с заполнением декларации, или нет, у тех, кто уже сталкивался.

Вы, наверно, ФОП или работаете в очень серьезной организации, где ежегодно надо подавать декларацию?
Вы еще до Кредобанка нигде кешбэк не получали, ни в одном банке? А если получали, в декларации подаваемой отображали?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:09

  Искатель написав:
  Миша-клиент написав:
  klug написав:Так запитуєте, ніби вперше отримуєте виплати від банку. Буде світитися, як додаткове благо, як і будь-який інший кешбек грошима.


Я НЕ знаю, потому и спрашивал о необходимости декларирования; проценты по банк. вкладам ВРОДЕ НЕ декларируются, банк с них как налоговый агент удерживает НДФЛ + в/сбор и этого - достаточно. А когда чай "Тесс" по своей акции с розыгрышем призов потребовал копию паспорта и налогового кода для фискалов по подарку - был послан вместе со своим подарком!
ПОЭТОМУ я и поинтересовался, потребуется ЛИ из-за этого бонуса возиться с заполнением декларации, или нет, у тех, кто уже сталкивался.

Вы, наверно, ФОП или работаете в очень серьезной организации, где ежегодно надо подавать декларацию?
Вы еще до Кредобанка нигде кешбэк не получали, ни в одном банке? А если получали, в декларации подаваемой отображали?


НЕТ и НЕТ; НЕ получал (и НЕ состоял : ). Просто я предпочитаю НЕ заморачиваться с декларированием ВСЕГО ("нажитого непосильным трудом" с) из-за мелких доп.доходов/благ (соотв., решая для себя заранее, получать их, или - нет).
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:04

  Миша-клиент написав:
  Искатель написав:Вы, наверно, ФОП или работаете в очень серьезной организации, где ежегодно надо подавать декларацию?
Вы еще до Кредобанка нигде кешбэк не получали, ни в одном банке? А если получали, в декларации подаваемой отображали?


НЕТ и НЕТ; НЕ получал (и НЕ состоял : ). Просто я предпочитаю НЕ заморачиваться с декларированием ВСЕГО ("нажитого непосильным трудом" с) из-за мелких доп.доходов/благ (соотв., решая для себя заранее, получать их, или - нет).

Аналогично, уже 7 лет (перестав работать там, где работал раньше) никаких деклараций не подаю.
Кстати, по этой же причине отказался от торговли акциями в Альфе, чисто из-за необходимости потом это декларировать.
Но на кешбэки это не распространяется, поверьте. Их можно смело получать, они ни на что не влияют.
Искатель
 
Повідомлень: 5234
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:11

  Искатель написав:Их можно смело получать, они ни на что не влияют

Ну як, а якщо субсидія? :D
  Миша-клиент написав:НЕ получал (и НЕ состоял : )

13 років на форумі без жодного кешбеку - це цікаво. Якщо Ви з якихось інших причин змушені подавати декларацію, тоді отримане від банки теж треба буде вказати, спеціально заради кешбеку чи реферальних виплат її заповнювати не потрібно. Як і за депозитами, тут банк виступає податковим агентом. Але, на відміну від депозитів, за усіма іншими виплатами банк у податкову подає інформацію персоніфіковано, як "додаткове благо". Тобто податкова буде бачити, що Ви отримали 500 + 500 і з них були сплачені відповідні податки. Також ця сума входить до сукупного річного доходу.
klug
 
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