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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 282283284285

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:44

  Hotab написав:Flamingo , там есть зазор , по которому ошибка в декларации не наказывается. Если, конечно, это не умышленное сокрытие (что доказать почти невозможно). Сумма зазора там серьезная. Кешбэки и чаи там рядом не стоят))

Я то это знаю. Но вы не представляете насколько есть зашуганные на работе люди. Да им НАЗК ничего не предъявит. Но им местный НачОК вставит за "чаи" так, что мало не покажется. Вот и дует каждый как может, даже на холодную воду...
Flamingo
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  #<1 ... 282283284285
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