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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 11:44
Hotab написав:Flamingo
, там есть зазор , по которому ошибка в декларации не наказывается. Если, конечно, это не умышленное сокрытие (что доказать почти невозможно). Сумма зазора там серьезная. Кешбэки и чаи там рядом не стоят))
Я то это знаю. Но вы не представляете насколько есть зашуганные на работе люди. Да им НАЗК ничего не предъявит. Но им местный НачОК вставит за "чаи" так, что мало не покажется. Вот и дует каждый как может, даже на холодную воду...
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