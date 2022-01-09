Я то это знаю. Но вы не представляете насколько есть зашуганные на работе люди. Да им НАЗК ничего не предъявит. Но им местный НачОК вставит за "чаи" так, что мало не покажется. Вот и дует каждый как может, даже на холодную воду...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 11:44
Я то это знаю. Но вы не представляете насколько есть зашуганные на работе люди. Да им НАЗК ничего не предъявит. Но им местный НачОК вставит за "чаи" так, что мало не покажется. Вот и дует каждый как может, даже на холодную воду...
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:40
Добрий день! 500 грн зараховуються протягом четвертого місяці на ощадний рахунок "Кишеня", але ви можете в будь-який момент перевести їх на свій основний рахунок. І це чистими, податки ми заплатимо за вас
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:58
Что-то я в январе выполнил условие потратить, а условие пополнения согласно полученной смс - не выполнил.
Пополнять на 6 т грн надо как-то по особенному?
Додано: Пон 10 січ, 2022 14:09
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