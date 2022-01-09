Hotab написав:Flamingo , там есть зазор , по которому ошибка в декларации не наказывается. Если, конечно, это не умышленное сокрытие (что доказать почти невозможно). Сумма зазора там серьезная. Кешбэки и чаи там рядом не стоят))
Я то это знаю. Но вы не представляете насколько есть зашуганные на работе люди. Да им НАЗК ничего не предъявит. Но им местный НачОК вставит за "чаи" так, что мало не покажется. Вот и дует каждый как может, даже на холодную воду...
Искатель написав:А когда заработанные 500 грн за "три месяца мучений" зачислят? И куда: на Правильную, на Кишеню? И еще, стесняюсь спросить: это "чистыми" или еще вычтут налоги?
Добрий день! 500 грн зараховуються протягом четвертого місяці на ощадний рахунок "Кишеня", але ви можете в будь-який момент перевести їх на свій основний рахунок. І це чистими, податки ми заплатимо за вас
Искатель написав:А когда заработанные 500 грн за "три месяца мучений" зачислят? И куда: на Правильную, на Кишеню? И еще, стесняюсь спросить: это "чистыми" или еще вычтут налоги?
Добрий день! 500 грн зараховуються протягом четвертого місяці на ощадний рахунок "Кишеня", але ви можете в будь-який момент перевести їх на свій основний рахунок. І це чистими, податки ми заплатимо за вас
Что-то я в январе выполнил условие потратить, а условие пополнения согласно полученной смс - не выполнил. Пополнять на 6 т грн надо как-то по особенному?
Хотя перевел р2р 6 тыс и сразу же на 3100 расплатился.
А когда это происходило? Я вот завел 5000 СЭПом (бросил с Альфы платеж по реквизитам) и еще 1000 бросил переводом с карты на карту с ПУМБа. Перевод P2P делал 7.01. Сегодня пришла СМСка, что осталось пополнение на 1000 грн (т.е. вот эта переброшенная по P2P еще не учлась). А по расчетам там вообще неправильная цифра отображается, похоже, считали "от балды".
Искатель написав:А когда заработанные 500 грн за "три месяца мучений" зачислят? И куда: на Правильную, на Кишеню? И еще, стесняюсь спросить: это "чистыми" или еще вычтут налоги?
Добрий день! 500 грн зараховуються протягом четвертого місяці на ощадний рахунок "Кишеня", але ви можете в будь-який момент перевести їх на свій основний рахунок. І це чистими, податки ми заплатимо за вас
а когда будут рассматривать кредитный лимит? Там какой-то обещали через 3 мес пользования.