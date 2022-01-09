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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 282283284285

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
35
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:44

  Hotab написав:Flamingo , там есть зазор , по которому ошибка в декларации не наказывается. Если, конечно, это не умышленное сокрытие (что доказать почти невозможно). Сумма зазора там серьезная. Кешбэки и чаи там рядом не стоят))

Я то это знаю. Но вы не представляете насколько есть зашуганные на работе люди. Да им НАЗК ничего не предъявит. Но им местный НачОК вставит за "чаи" так, что мало не покажется. Вот и дует каждый как может, даже на холодную воду...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:40

  Искатель написав:А когда заработанные 500 грн за "три месяца мучений" зачислят? И куда: на Правильную, на Кишеню?
И еще, стесняюсь спросить: это "чистыми" или еще вычтут налоги?

Добрий день! 500 грн зараховуються протягом четвертого місяці на ощадний рахунок "Кишеня", але ви можете в будь-який момент перевести їх на свій основний рахунок. І це чистими, податки ми заплатимо за вас :)
Kredobank
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:58

  Kredobank написав:
  Искатель написав:А когда заработанные 500 грн за "три месяца мучений" зачислят? И куда: на Правильную, на Кишеню?
И еще, стесняюсь спросить: это "чистыми" или еще вычтут налоги?

Добрий день! 500 грн зараховуються протягом четвертого місяці на ощадний рахунок "Кишеня", але ви можете в будь-який момент перевести їх на свій основний рахунок. І це чистими, податки ми заплатимо за вас :)


Что-то я в январе выполнил условие потратить, а условие пополнения согласно полученной смс - не выполнил.
Пополнять на 6 т грн надо как-то по особенному?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:09

  Hotab написав:Что-то я в январе выполнил условие потратить, а условие пополнения согласно полученной смс - не выполнил.
Пополнять на 6 т грн надо как-то по особенному?

Пополнение на счет через ТСО/мобильные деньги вроде не учитывается.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:14

  Hotab написав: Что-то я в январе выполнил условие потратить, а условие пополнения согласно полученной смс - не выполнил. Пополнять на 6 т грн надо как-то по особенному?

Перевожу P2P с другой карты - в зачёт идёт. Смс это подтверждают, сегодня, в частности.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:19

  lloydbanksua написав:
  Hotab написав: Что-то я в январе выполнил условие потратить, а условие пополнения согласно полученной смс - не выполнил. Пополнять на 6 т грн надо как-то по особенному?

Перевожу P2P с другой карты - в зачёт идёт. Смс это подтверждают, сегодня, в частности.

У меня смс такое:

Zalyshylosya: rozrahunok 0 UAH; popovnennya 6000 UAH. Vstygnit’ otrymaty 1000 UAH. Pravyl’na kartka kredobank.com.ua/pcard Lic.NBU43/11.10.11 #96 u DRB

Хотя перевел р2р 6 тыс и сразу же на 3100 расплатился.


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Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:25

  Hotab написав:У меня смс такое:

Zalyshylosya: rozrahunok 0 UAH; popovnennya 6000 UAH. Vstygnit’ otrymaty 1000 UAH. Pravyl’na kartka kredobank.com.ua/pcard Lic.NBU43/11.10.11 #96 u DRB

Хотя перевел р2р 6 тыс и сразу же на 3100 расплатился.


А когда это происходило?
Я вот завел 5000 СЭПом (бросил с Альфы платеж по реквизитам) и еще 1000 бросил переводом с карты на карту с ПУМБа. Перевод P2P делал 7.01.
Сегодня пришла СМСка, что осталось пополнение на 1000 грн (т.е. вот эта переброшенная по P2P еще не учлась).
А по расчетам там вообще неправильная цифра отображается, похоже, считали "от балды".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:35

  Kredobank написав:
  Искатель написав:А когда заработанные 500 грн за "три месяца мучений" зачислят? И куда: на Правильную, на Кишеню?
И еще, стесняюсь спросить: это "чистыми" или еще вычтут налоги?

Добрий день! 500 грн зараховуються протягом четвертого місяці на ощадний рахунок "Кишеня", але ви можете в будь-який момент перевести їх на свій основний рахунок. І це чистими, податки ми заплатимо за вас :)

а когда будут рассматривать кредитный лимит? Там какой-то обещали через 3 мес пользования.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:38

Re: Кредобанк

  Искатель написав:А когда это происходило?


8-го вечером. Бросал с Пумба.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:49

Hotab Скорее всего, 6000 грн. ещё не прошли по счету, поэтому через пару дней лучше позвоните на горячку для уточнения выполнения условий.
lloydbanksua
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