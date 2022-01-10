Не є клієнтом банку.
Цікавить відкрити деп і думаю щодо Правильної картки.
1. Правильна - кредитка чи дебетка? Чи є кредитний ліміт? Як є, чи можна його поставити на "0"? (*взагалі кредитка не потрібна, тож може є кращі варіанти)
2. Вхід сепом на картку безкоштовно?
3. Вихід (через онлайн банк) сепом теж? Ліміт 50К тут не враховується?
4. Чи можна поповнити її, а з неї відкрити деп дистанційно?
5. Онлайн банкінг і СМС безкоштовні? Страхування не нав'язують?
Які взагалі є суттєві недоліки?))
Дякую.